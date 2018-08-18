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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4538453945404541

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите

ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться.
Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды.
Самое интересное еще впереди.
Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.

Обвал на носу

Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.


Прошлый опыт в работе с проблемкой в ТОП 5 банков не пропьеш.
Скоро полезут интересные цифирки.
О, вижу работник контакт центра из управления работы с просрочкой, серьёзный эксперт :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет в Киеве более тихого места в центре, чем Воздвиженка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 04:30

миля каждый раз удивляет
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 06:45

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш
тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов

Судя по нику в начале двухтысячных вы были в младенческом возрасте (с точки зрения администрирования финансов), поэтому не застали годы, когда кеш обесценился. Поэтому у вас такая перспектива - видение мира.
Я видел людей, которые в эти годы ходили с пачкой в руках и недоумением в глазах, что поезд ушел, с надеждой на горящий вариант и отхлестать продавана стопкой авизо. Даже слышал о таких, которые после подорожания вдвое недвижимости от уровня 2000, настолько не верили в дутый рост, что продавали все свое по ценам 2003 и уходили кормить аредодателей в надежде откупить по справедливым ценам.
Все это уже было. История идет по спирали.

Вы до сих пор верите в легенды о хрущах в Киеве по 200 куе? В 2000 у людей были проблемы как купить мясо или как накопить на телевизор. А Вы о пачках с баксами....
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 06:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:О, вижу работник контакт центра из управления работы с просрочкой, серьёзный эксперт
модер, давай не флуди и не оскорбляй других участников обсуждения, по теме есть что сказать?
BIGor
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  #<1 ... 4538453945404541
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