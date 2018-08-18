Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите
ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.
Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться. Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды. Самое интересное еще впереди. Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.
Обвал на носу
Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.
Прошлый опыт в работе с проблемкой в ТОП 5 банков не пропьеш. Скоро полезут интересные цифирки.
О, вижу работник контакт центра из управления работы с просрочкой, серьёзный эксперт
jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов
Судя по нику в начале двухтысячных вы были в младенческом возрасте (с точки зрения администрирования финансов), поэтому не застали годы, когда кеш обесценился. Поэтому у вас такая перспектива - видение мира. Я видел людей, которые в эти годы ходили с пачкой в руках и недоумением в глазах, что поезд ушел, с надеждой на горящий вариант и отхлестать продавана стопкой авизо. Даже слышал о таких, которые после подорожания вдвое недвижимости от уровня 2000, настолько не верили в дутый рост, что продавали все свое по ценам 2003 и уходили кормить аредодателей в надежде откупить по справедливым ценам. Все это уже было. История идет по спирали.
Вы до сих пор верите в легенды о хрущах в Киеве по 200 куе? В 2000 у людей были проблемы как купить мясо или как накопить на телевизор. А Вы о пачках с баксами....