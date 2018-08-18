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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4539454045414542>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите

ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Хомякоид написав:
  Vlad442 написав:
  Хомякоид написав:Понятно также , что кредиты в массе за период апрель, май, июнь не платяться.
Когда окончиться вирус и начнут начислять штрафные санкции, прострочка начнет бить новые рекорды.
Самое интересное еще впереди.
Последнюю неделю обновляем новые верхи по заболевшим.

Обвал на носу

Откуда инфа, что кредиты не платятся? Я свою ипотеку плачу и, думаю, что не один такой.


Прошлый опыт в работе с проблемкой в ТОП 5 банков не пропьеш.
Скоро полезут интересные цифирки.
О, вижу работник контакт центра из управления работы с просрочкой, серьёзный эксперт :mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 01:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Нет в Киеве более тихого места в центре, чем Воздвиженка.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 04:30

миля каждый раз удивляет
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Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 06:45

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш
тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов

Судя по нику в начале двухтысячных вы были в младенческом возрасте (с точки зрения администрирования финансов), поэтому не застали годы, когда кеш обесценился. Поэтому у вас такая перспектива - видение мира.
Я видел людей, которые в эти годы ходили с пачкой в руках и недоумением в глазах, что поезд ушел, с надеждой на горящий вариант и отхлестать продавана стопкой авизо. Даже слышал о таких, которые после подорожания вдвое недвижимости от уровня 2000, настолько не верили в дутый рост, что продавали все свое по ценам 2003 и уходили кормить аредодателей в надежде откупить по справедливым ценам.
Все это уже было. История идет по спирали.

Вы до сих пор верите в легенды о хрущах в Киеве по 200 куе? В 2000 у людей были проблемы как купить мясо или как накопить на телевизор. А Вы о пачках с баксами....
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 06:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:О, вижу работник контакт центра из управления работы с просрочкой, серьёзный эксперт
модер, давай не флуди и не оскорбляй других участников обсуждения, по теме есть что сказать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 07:44

  Natt написав:
  lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

По какой причине сливаете? Какая там площадь? Проходимость? Что было в этом помещении? Арендаторов легко найти и на какую сумму?
Что вообще за эти деньги планируете прикупить? Хотите переориентироваться с коммерции на жилую недвигу?
P.S. Практически нет вводных, чтобы что-то советовать.

Написал в личку
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 07:54

  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

Вот думаю жене машинку прикупить к концу лета, когда кризисные явления достигнут пика, как вы думаете брать красненькую или синюю? Жена раньше любила ездить на красных , а тут решила, что синий цвет сейчас более модный. Да, и старую машину выставить на продажу, или отдать сыну? Или подождать октября-ноября?

Не та анология. Помещение даёт 8000/мес, но простоев много, помещение не фасадное, хочется интереснее что то, ликвиднее
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш
тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов
я и не предлагал вам вкладываться в депо, я предположил что долларовые депозитчики могут мигрировать на рынок аренды коммерческой недвижимости, чем а) поднять цену на ликвидные объекты б) снизить ценник на аренду. Если моя теория верна, то покупать нужно как можно раньше. Сомневаюсь что под 1-2% много кто останется на депозитах. А инвестировать у нас кроме недвижимости больше некуда. Хорошей коммерции возле метро не так уж и много продается.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 09:40

  vitaliian написав:
  jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш
тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов
я и не предлагал вам вкладываться в депо, я предположил что долларовые депозитчики могут мигрировать на рынок аренды коммерческой недвижимости, чем а) поднять цену на ликвидные объекты б) снизить ценник на аренду. Если моя теория верна, то покупать нужно как можно раньше. Сомневаюсь что под 1-2% много кто останется на депозитах. А инвестировать у нас кроме недвижимости больше некуда. Хорошей коммерции возле метро не так уж и много продается.

кажется, вы пару лет спали...
ставки по депо в валюте уже давно смешные - с 5000 в квартал и 100 баксов навара нету.
а коммерческая недвига в этом году пострадала больше других. что-то вы напутали.
  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:я разве написал депо? кеш и только кеш
тут дело уже не в заработке, а в сохранении активов

Судя по нику в начале двухтысячных вы были в младенческом возрасте (с точки зрения администрирования финансов), поэтому не застали годы, когда кеш обесценился. Поэтому у вас такая перспектива - видение мира.
Я видел людей, которые в эти годы ходили с пачкой в руках и недоумением в глазах, что поезд ушел, с надеждой на горящий вариант и отхлестать продавана стопкой авизо. Даже слышал о таких, которые после подорожания вдвое недвижимости от уровня 2000, настолько не верили в дутый рост, что продавали все свое по ценам 2003 и уходили кормить аредодателей в надежде откупить по справедливым ценам.
Все это уже было. История идет по спирали.

в 2000 мне было 19. это младенчество?
или этот текст о том, что недвига подорожает вдвое? так так бы и сказали
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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