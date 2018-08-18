Якщо місце не ліквідне, то чому не спустити ціну на 500грн через перший тиждень просто? Якщо знову "нема бажаючих" ще на 500грн.
Чи з комерцією таке "не прокатить", як з житловою?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 10:19
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Якщо місце не ліквідне, то чому не спустити ціну на 500грн через перший тиждень просто? Якщо знову "нема бажаючих" ще на 500грн.
Чи з комерцією таке "не прокатить", як з житловою?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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