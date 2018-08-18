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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4539454045414542

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 10:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  lejko_vit написав:Помещение даёт 8000/мес, но простоев много, помещение не фасадное, хочется интереснее что то, ликвиднее

Якщо місце не ліквідне, то чому не спустити ціну на 500грн через перший тиждень просто? Якщо знову "нема бажаючих" ще на 500грн.
Чи з комерцією таке "не прокатить", як з житловою?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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  #<1 ... 4539454045414542
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