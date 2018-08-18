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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4539454045414542

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 114
зростуть більш як на 10%
4%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
13%
15
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 114
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 12:28

Может-таки, наведут порядок с парковкой. Да и с покупкой парко места в центре стоит задуматься, если цена вменяемая.
https://topgir.com.ua/v-kieve-aktivno-e ... to-309438/
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Сегодня пересдал машиноместо в Одессе. За ... 1час. Разместил объявление - в течение часа позвонили и сняли. Удивлен. Цена докарантинная.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31

  airmax78 написав:Сегодня пересдал машиноместо в Одессе. За ... 1час. Разместил объявление - в течение часа позвонили и сняли. Удивлен. Цена докарантинная.

так озвучьте цену и по чем его брали.
а то может купили за мильйон, а сдали за 100 грн в мес и радуетесь
    один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
    надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
    jj1981ua
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    jj1981ua
    У тебя наверно и машина среднекиевская мильён стоит и литр на сотку берёт?
    барабашов
     
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    Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 14:05

      Vlad442 написав:
      zРадио написав:Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите

    ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.


    Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. И источник всегда указан, и графики явно не доморощенные из экселя...

    Итак, по поводу "беспроблемной ипотеки". НБУ ожидает лишь немногим меньшие проблемы с ипотекой, чем с потребительскими кредитами в среднесрочной перспективе. Не уж то вы - более грамотный эксперт в вопросах кредитных рисков? Где справедливое место вашему эмоциональному аргументу о том, что проблемы якобы существуют только со сверхдорогими беззалоговыми кредитами? Можете не отвечать, вопрос риторический...

    Да, чуть не забыл - имейте также в виду, что продукт беззалоговых кредитов от высокого NPL "зашищает" реально высокая маржа. А что защищает от провала ипотеку? По факту, более неэффективного кредитного продукта в нашей системе координат невозможно даже придумать - и низкая маржа, и высокий NPL. Неудивительно, что банков, предлагающих ипотеку, в 6 раз меньше, чем банков, предлагающих потребительские кредиты!

    Зображення

    Ну и по поводу "огромных заначек", которые никуда не делись - снова статистика садит вас в лужу. Заначки уменьшились еще в 2019-м (!!!) - расходы впервые за много лет превысили доходы, вероятно, на рекордном росте потребительских настроений. Чем больше люди тратят, тем меньше откладывают, а если тратят вообще больше, чем зарабатывают, значит тянут заначки (что мы и наблюдаем в 2019-м). Вот и результат ваших понтов псевдо-эксперта - вы в этом направлении даже не подумали. А оно, оказывается, сбережения тают не только в период кризиса, но и в период "бума", когда потребители не переживают за завтрашний день и склонны к риску.

    Высокий спрос на недвижимость в 2019-м результирует его снижением на 2020-2021 гг даже безо всякого кризиса. А тут еще и пандемию подвезли, оставившую некоторых без работы и многих - с потерей доходов...

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    zРадио
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    Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 14:38

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

    посвящено его величеству Балкону!

    Это только тизер и трейлер к документальной короткометражке, к сожалению пока гуляет по фестивалям и в открытом доступе будет только в начале 2021

    уже сейчас куча положительных отзывов критиков и обсуждение в мировых архитектурных изданиях
    феномен))





    https://www.the-village.com.ua/village/ ... t-kim-mi-e
    Ut sementem feceris, ita et metes
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    Corpocrator
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      #<1 ... 4539454045414542
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