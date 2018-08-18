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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 12:28
Может-таки, наведут порядок с парковкой. Да и с покупкой парко места в центре стоит задуматься, если цена вменяемая.
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня пересдал машиноместо в Одессе. За ... 1час. Разместил объявление - в течение часа позвонили и сняли. Удивлен. Цена докарантинная.
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31
так озвучьте цену и по чем его брали.
а то может купили за мильйон, а сдали за 100 грн в мес и радуетесь
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:00
jj1981ua
У тебя наверно и машина среднекиевская мильён стоит и литр на сотку берёт?
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:05
Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. И источник всегда указан, и графики явно не доморощенные из экселя...
Итак, по поводу "беспроблемной ипотеки". НБУ ожидает лишь немногим меньшие проблемы с ипотекой, чем с потребительскими кредитами в среднесрочной перспективе. Не уж то вы - более грамотный эксперт в вопросах кредитных рисков? Где справедливое место вашему эмоциональному аргументу о том, что проблемы якобы существуют только со сверхдорогими беззалоговыми кредитами? Можете не отвечать, вопрос риторический...
Да, чуть не забыл - имейте также в виду, что продукт беззалоговых кредитов от высокого NPL "зашищает" реально высокая маржа. А что защищает от провала ипотеку? По факту, более неэффективного кредитного продукта в нашей системе координат невозможно даже придумать - и низкая маржа, и высокий NPL. Неудивительно, что банков, предлагающих ипотеку, в 6 раз меньше, чем банков, предлагающих потребительские кредиты!
Ну и по поводу "огромных заначек", которые никуда не делись - снова статистика садит вас в лужу. Заначки уменьшились еще в 2019-м (!!!) - расходы впервые за много лет превысили доходы, вероятно, на рекордном росте потребительских настроений. Чем больше люди тратят, тем меньше откладывают, а если тратят вообще больше, чем зарабатывают, значит тянут заначки (что мы и наблюдаем в 2019-м). Вот и результат ваших понтов псевдо-эксперта - вы в этом направлении даже не подумали. А оно, оказывается, сбережения тают не только в период кризиса, но и в период "бума", когда потребители не переживают за завтрашний день и склонны к риску.
Высокий спрос на недвижимость в 2019-м результирует его снижением на 2020-2021 гг даже безо всякого кризиса. А тут еще и пандемию подвезли, оставившую некоторых без работы и многих - с потерей доходов...
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
посвящено его величеству Балкону!
Это только тизер и трейлер к документальной короткометражке, к сожалению пока гуляет по фестивалям и в открытом доступе будет только в начале 2021
уже сейчас куча положительных отзывов критиков и обсуждение в мировых архитектурных изданиях
феномен))
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
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