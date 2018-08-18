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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 12:28
Может-таки, наведут порядок с парковкой. Да и с покупкой парко места в центре стоит задуматься, если цена вменяемая.
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Сегодня пересдал машиноместо в Одессе. За ... 1час. Разместил объявление - в течение часа позвонили и сняли. Удивлен. Цена докарантинная.
Додано: Суб 27 чер, 2020 13:31
так озвучьте цену и по чем его брали.
а то может купили за мильйон, а сдали за 100 грн в мес и радуетесь
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:00
jj1981ua
У тебя наверно и машина среднекиевская мильён стоит и литр на сотку берёт?
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:05
Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. И источник всегда указан, и графики явно не доморощенные из экселя...
Итак, по поводу "беспроблемной ипотеки". НБУ ожидает лишь немногим меньшие проблемы с ипотекой, чем с потребительскими кредитами в среднесрочной перспективе. Не уж то вы - более грамотный эксперт в вопросах кредитных рисков? Где справедливое место вашему эмоциональному аргументу о том, что проблемы якобы существуют только со сверхдорогими беззалоговыми кредитами? Можете не отвечать, вопрос риторический...
Да, чуть не забыл - имейте также в виду, что продукт беззалоговых кредитов от высокого NPL "зашищает" реально высокая маржа. А что защищает от провала ипотеку? По факту, более неэффективного кредитного продукта в нашей системе координат невозможно даже придумать - и низкая маржа, и высокий NPL. Неудивительно, что банков, предлагающих ипотеку, в 6 раз меньше, чем банков, предлагающих потребительские кредиты!
Ну и по поводу "огромных заначек", которые никуда не делись - снова статистика садит вас в лужу. Заначки уменьшились еще в 2019-м (!!!) - расходы впервые за много лет превысили доходы, вероятно, на рекордном росте потребительских настроений. Чем больше люди тратят, тем меньше откладывают, а если тратят вообще больше, чем зарабатывают, значит тянут заначки (что мы и наблюдаем в 2019-м). Вот и результат ваших понтов псевдо-эксперта - вы в этом направлении даже не подумали. А оно, оказывается, сбережения тают не только в период кризиса, но и в период "бума", когда потребители не переживают за завтрашний день и склонны к риску.
Высокий спрос на недвижимость в 2019-м результирует его снижением на 2020-2021 гг даже безо всякого кризиса. А тут еще и пандемию подвезли, оставившую некоторых без работы и многих - с потерей доходов...
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
посвящено его величеству
Это только тизер и трейлер к документальной короткометражке, к сожалению пока гуляет по фестивалям и в открытом доступе будет только в начале 2021
уже сейчас куча положительных отзывов критиков и обсуждение в мировых архитектурных изданиях
архитектурный феномен))
ПС. еще издательство Основы выпустило замечательную фотокнигу посвященную украинским Балконам, каких-то 40 бачей, Максим, не пожлобитесь
Востаннє редагувалось Corpocrator в Суб 27 чер, 2020 15:40, всього редагувалось 5 разів.
Ut sementem feceris, ita et metes
RES PUBLICA
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:40
Цена кв.м
Добрый день,
какая цена кв.м может быть адекватной (хотя бы примерная вилка)?
При таких условиях - двушка 70м2 в эконом-доме в районе Лобановского, дом сдан два года назад, этаж ниже среднего, монолит, без ремонта. Переуступка (но есть уже право собственности).
Спасибо.
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:44
Востаннє редагувалось Natt в Суб 27 чер, 2020 14:54, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в 1999 купил первую квартиру у застройщика, КГС, сданная 3к в пешей доступности от метро за 19,5куе.
в 2010м продал её за 165куе.
что Я сделал не так?
пс. кстати в 2001м помог другану купить плазму Пионер 40" за 5 куе и варочную АЕГ за 1куе)
о чем это говорит?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 27 чер, 2020 14:50
у меня приятель, живущий на сер миле недавно купил элестросамокат (омг!) за 5 куе - говорит манал я ваши пробки, метро и такси
56 лет чуваку, американец, живет в киеве и балдеет, машины нет
снимает однушку в престиж-холле за 800$
зы: телека нет вообще
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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