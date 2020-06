Додано: Суб 27 чер, 2020 14:50

Прохожий написав: кстати в 2001м помог другану купить плазму Пионер 40" за 5 куе) кстати в 2001м помог другану купить плазму Пионер 40" за 5 куе)



у меня приятель, живущий на сер миле недавно купил элестросамокат (омг!) за 5 куе - говорит манал я ваши пробки, метро и такси

56 лет чуваку, американец, живет в киеве и балдеет, машины нет

снимает однушку в престиж-холле за 800$



зы: телека нет вообще у меня приятель, живущий на сер миле недавно купил элестросамокат (омг!) за 5 куе - говорит манал я ваши пробки, метро и такси56 лет чуваку, американец, живет в киеве и балдеет, машины нетснимает однушку в престиж-холле за 800$зы: телека нет вообще

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.