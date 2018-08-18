Додано: Суб 27 чер, 2020 15:45

zРадио написав: Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное.

Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.