Надо было продать в 2008 году весной, или начало лета
Я в 1995 г. купил за 12куе. двушку 96 серии на Венике, продал в 2014г. за 60 куе., а в 2008г. мне предлагали за нее 150 куе , но тогда в ней жили близкие родственники, и переехали только в 2014.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Надо было продать в 2008 году весной, или начало лета
Я в 1995 г. купил за 12куе. двушку 96 серии на Венике, продал в 2014г. за 60 куе., а в 2008г. мне предлагали за нее 150 куе , но тогда в ней жили близкие родственники, и переехали только в 2014.
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:34
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:40
не наведут.
им выгодно чтобы автомобилистам не было где парковаться (потому, что доход от работы эвакуаторов идёт в нужный карман)
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:42
Есть вариант в счет оплаты долга взять на этаж выше 165 метров тремя помещениями по тысяче без ремонта. Есть смысл, или взять деньгами и подождать до осени и вложиться во что-то поинтереснее? Узнавал, сейчас с ремонтом по 10 долл сдать проблематично. Но в перспективе достройка Подольско-Воскресенского (знаю, знаю, пока на Первую Садовую, но, думаю, дотянут таки и до Перова).
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:44
да, поддерживаю, лето 2021 будет самый раз
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.
Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.
Додано: Суб 27 чер, 2020 15:50
Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.
Додано: Суб 27 чер, 2020 16:04
Зрадио капитуляцию не примет и будет продолжать ежедневно выкладывать новые и новые доказательства неминуемого падения рынка.
Додано: Суб 27 чер, 2020 16:13
это мантра или фиксация прогноза ?
было бы конечно интереснее, если бы вы подкрепляли, аргументировали свои прогнозы какими-то аналитическими цифрами как делает зРадио.
Додано: Суб 27 чер, 2020 16:29
так это была квартира "для жизни")
а в 2007м была продана сталинка на прорезной)
кстати летом 2008го продаж уже практически не было, был только рост индексов...
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