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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 115
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
16
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:в 2010м продал её за 165куе.
что Я сделал не так?

Надо было продать в 2008 году весной, или начало лета :D
Я в 1995 г. купил за 12куе. двушку 96 серии на Венике, продал в 2014г. за 60 куе., а в 2008г. мне предлагали за нее 150 куе :D , но тогда в ней жили близкие родственники, и переехали только в 2014.
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:34

В Херсоне так цены не колыхало.
От пиковых 30 куе за однуху падали до 20, ну 18..


  Прохожий написав:в 1999 купил первую квартиру у застройщика, КГС, сданная 3к в пешей доступности от метро за 19,5куе.

о чем это говорит?

О том, что даже на скромные взятки можно было жить .
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:40

  reus написав:Может-таки, наведут порядок с парковкой. Да и с покупкой парко места в центре стоит задуматься, если цена вменяемая.
https://topgir.com.ua/v-kieve-aktivno-e ... to-309438/


не наведут.

им выгодно чтобы автомобилистам не было где парковаться (потому, что доход от работы эвакуаторов идёт в нужный карман)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:42

Есть вариант в счет оплаты долга взять на этаж выше 165 метров тремя помещениями по тысяче без ремонта. Есть смысл, или взять деньгами и подождать до осени и вложиться во что-то поинтереснее? Узнавал, сейчас с ремонтом по 10 долл сдать проблематично. Но в перспективе достройка Подольско-Воскресенского (знаю, знаю, пока на Первую Садовую, но, думаю, дотянут таки и до Перова).
https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-komis ... GQBR3.html
gonchik74
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:44

  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

Вот думаю жене машинку прикупить к концу лета, когда кризисные явления достигнут пика, как вы думаете брать красненькую или синюю? Жена раньше любила ездить на красных , а тут решила, что синий цвет сейчас более модный. Да, и старую машину выставить на продажу, или отдать сыну? Или подождать октября-ноября?


да, поддерживаю, лето 2021 будет самый раз :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное.

Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.
Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 15:50

Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:04

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное.

Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.
Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.

Зрадио капитуляцию не примет и будет продолжать ежедневно выкладывать новые и новые доказательства неминуемого падения рынка.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:13

  Vlad442 написав:Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.


это мантра или фиксация прогноза ?

было бы конечно интереснее, если бы вы подкрепляли, аргументировали свои прогнозы какими-то аналитическими цифрами как делает зРадио.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:29

  reus написав:
  Прохожий написав:в 2010м продал её за 165куе.
что Я сделал не так?

Надо было продать в 2008 году весной, или начало лета :D
.

так это была квартира "для жизни")

а в 2007м была продана сталинка на прорезной)

кстати летом 2008го продаж уже практически не было, был только рост индексов...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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