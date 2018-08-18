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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 115
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
16
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Зрадио капитуляцию не примет и будет продолжать ежедневно выкладывать новые и новые доказательства неминуемого падения рынка.

Проблема зРадио в том, что он поспешно начинает делать выводы исходя из своих моделей, не задумываясь, правильные, уместные ли они и о том, на насколько достоверных данных они построены.
Что-то типа доходы людей упали по данным НБУ на 10%, значит цены упадут на 10%. Тут вопросы как к данным, так и к уместности модели, потому что нужно рассматривать доходы и, главное, накопление целевой группы покупателей, а не всех людей в Украине.
Я спорю именно с этим упрощенным подходом, а не с конкретными цифрами и выводами (которые, кстати, очень редко озвучиваются).
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:33

  Hotab написав:

  Прохожий написав:в 1999 купил первую квартиру у застройщика, КГС, сданная 3к в пешей доступности от метро за 19,5куе.

о чем это говорит?

О том, что даже на скромные взятки можно было жить .

мысли современного героя повести Ф.М.Достоевского "Идиот"
кстати рекомендуется к прочтению)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kingkongovets написав:
  Прохожий написав:кстати в 2001м помог другану купить плазму Пионер 40" за 5 куе)


у меня приятель, живущий на сер миле недавно купил элестросамокат (омг!) за 5 куе - говорит манал я ваши пробки, метро и такси
56 лет чуваку, американец, живет в киеве и балдеет, машины нет
снимает однушку в престиж-холле за 800$

зы: телека нет вообще
Видели мы эти самокаты, 120 км/час и в случае чего никакая защита не спасёт, имхо для экстремалов
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:39

  baraka написав:
  Vlad442 написав:Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.


это мантра или фиксация прогноза ?

было бы конечно интереснее, если бы вы подкрепляли, аргументировали свои прогнозы какими-то аналитическими цифрами как делает зРадио.

Я признаю, что у меня нет Нобелевской премии в области экономики и, следовательно, я не располагаю ни достаточными знаниями, ни данными, чтобы делать достойные аналитические модели и выводы.
Зрадио менее скромен, поэтому дает "какие-то аналитические цифры", косвенно показывая непонимание уровня сложности происходящих процессов.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:кстати летом 2008го продаж уже практически не было, был только рост индексов...

Да, летом уже было сложно продать, но весна, может быть даже июнь исторический пик цен, и реальная возможность продать.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:42

  Faceless написав:Видели мы эти самокаты, 120 км/час и в случае чего никакая защита не спасёт, тмхо для экстремалов


та не, там ограничитель на 25км/ч стоит, то их перепрошивают альтернативно одаренные просто, но вообще канешна обычное кетайское гэ, я в шоке как можно было столько за это отвалить, но ему как раз нравится)
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:45

  reus написав:
  Прохожий написав:кстати летом 2008го продаж уже практически не было, был только рост индексов...

Да, летом уже было сложно продать, но весна, может быть даже июнь исторический пик цен, и реальная возможность продать.


я уже писал шо в мае 2008го родительскую трешку на лесном в 464ой серии за 146 продал
но лучшей сделкой считаю продажу дома в ирпене в 2006ом, цену даже говорить не хочу шоп изжогу у экспертов не вызывать)
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Видели мы эти самокаты, 120 км/час и в случае чего никакая защита не спасёт, тмхо для экстремалов

Мне, например, водителю с большим опытом и стажем, сложно понять, что движет людьми, которые садятся на самокаты, велосипеды, мопеды и колесят дорогами Киева, когда каждый второй водитель авто неадекватный, и попасть под раздачу большие шансы.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Видели мы эти самокаты, 120 км/час и в случае чего никакая защита не спасёт, тмхо для экстремалов

Интересно посмотреть, как он ездит на нем в снег и гололед по нечищеным тротуарам, как едет в ливень, а потом грязный тяжелый самокат затаскивает в лифт или пытается зайти с ним супермаркет или офисный центр, как он едет со скоростью пешехода на маленьких колесиках по разбитому асфальту.
Электросамокат это недоэлектровелосипед. Не слишком практичная вещь и не заменяет машину.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:48

  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.
Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.

Зрадио капитуляцию не примет и будет продолжать ежедневно выкладывать новые и новые доказательства неминуемого падения рынка.


Не глупи, я буду выкладывать не новые доказательства падения рынка, а новые макроэкономические данные. Пока они ухудшаются и создают предпосылки для дальнейшего падения рынка. Но на каком-то этапе картина поменяется. Быстрого восстановления я не жду. А там - проживем осень и будем посмотреть.

Относительно курса гривны - Влад, увы, не понимает, что девальвация ему на пользу, и продолжает уповать на стабильность курса. Девальвация - это ужасный конец. Более глубокое, но и более быстрое падение КРЖН. Не-девальвация - ужас без конца. Менее глубокое, но более затяжное падение и медленное восстановление.

В первом варианте умный флэтлорд и квартирками с хорошим ROI прирастет, и быстрее выйдет на роста арендных платежей. Во-втором, длительная стагфляция без мотивации к расширению...
zРадио
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