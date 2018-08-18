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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4543454445454546>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 115
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
16
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:48

  reus написав:
  Faceless написав:Видели мы эти самокаты, 120 км/час и в случае чего никакая защита не спасёт, тмхо для экстремалов

Мне, например, водителю с большим опытом и стажем, сложно понять, что движет людьми, которые садятся на самокаты, велосипеды, мопеды и колесят дорогами Киева, когда каждый второй водитель авто неадекватный, и попасть под раздачу большие шансы.


насчет велосипедов и мопедов вы преувеличиваете, насчет электро самокатов и колес - согласен
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kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:50

  kingkongovets написав:
  reus написав:
  Прохожий написав:кстати летом 2008го продаж уже практически не было, был только рост индексов...

Да, летом уже было сложно продать, но весна, может быть даже июнь исторический пик цен, и реальная возможность продать.


я уже писал шо в мае 2008го родительскую трешку на лесном в 464ой серии за 146 продал
но лучшей сделкой считаю продажу дома в ирпене в 2006ом, цену даже говорить не хочу шоп изжогу у экспертов не вызывать)

Покупатели, наверное, до сих пор расхлебывают покупки. Было "модно" покупать в кредит, даже за швейцарские франки встречал, БО так меньше процентов :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Относительно курса гривны - Влад, увы, не понимает, что девальвация ему на пользу, и продолжает уповать на стабильность курса. Девальвация - это ужасный конец. Более глубокое, но и более быстрое падение КРЖН. Не-девальвация - ужас без конца. Менее глубокое, но более затяжное падение и медленное восстановление.

У меня точка зрения не определяется точкой сидения. Я понимаю, что кратная девальвация и падение рынка мне выгодно, даже очень, но не мантрю на нее.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:53

  Vlad442 написав:Что-то типа доходы людей упали по данным НБУ на 10%, значит цены упадут на 10%.


Во-первых, вы это сами придумали - я такие линейные упрощения никогда не делаю. Пруф показать вы не сможете.

  Vlad442 написав:Тут вопросы как к данным, так и к уместности модели, потому что нужно рассматривать доходы и, главное, накопление целевой группы покупателей, а не всех людей в Украине.


А во-вторых, это не меня, а вас с Максом бросает из стороны в сторону в части определения целевой аудитории. То это маникюрщицы с парикмахершами, то финансово-стойкие хомяки с большой котлетой накоплений, которые не перастанут быть покупателями КРЖН даже если потеряют работу...

Выглядят эти "шныряния" очень неубедительно. И уж точно не свидетельствуют о владении вами предмета спора!
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 27 чер, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:54

  reus написав:Покупатели, наверное, до сих пор расхлебывают покупки. Было "модно" покупать в кредит, даже за швейцарские франки встречал, БО так меньше процентов :D


там вообще уникальная история - молодая пара, он занимался терминалами оплаты за моб связь, она инженер в мтс, они вообще изначально искали двушку в аренду! но мой риэлтор смог их укатать купить треху в кредит и привел к своему банкиру, в итоге я смог впрыгнуть в уже отходящий поезд
это о ненужности рылов, которые тока и знают шо денег срубить на ровном месте :mrgreen:
своих у них тыщ 60 вроде было только
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:56

  kingkongovets написав:насчет велосипедов и мопедов вы преувеличиваете, насчет электро самокатов и колес - согласен

А ШО велосипедисты бессмертные :D По велодорожкам я еще понимаю, но по дорогам общего пользования, это чистая рулетка.
Я сам люблю ездить на велосипеде, но только в безопасных местах.
Киев создан не для велосипедистов. Нам никогда не стать Амстердамом :D
reus
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 16:57

  Vlad442 написав:
  baraka написав:
  Vlad442 написав:Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.


это мантра или фиксация прогноза ?

было бы конечно интереснее, если бы вы подкрепляли, аргументировали свои прогнозы какими-то аналитическими цифрами как делает зРадио.

Я признаю, что у меня нет Нобелевской премии в области экономики и, следовательно, я не располагаю ни достаточными знаниями, ни данными, чтобы делать достойные аналитические модели и выводы.
Зрадио менее скромен, поэтому дает "какие-то аналитические цифры", косвенно показывая непонимание уровня сложности происходящих процессов.


вот такое впечатление со стороны: зРадио делает выводы (правильные или неправильныее - другой вопрос) основываясь на внятных, в большинстве полученных из достоверных источников данных. Вы же просто делаете выводы.

То есть другими словами: зРадио анализирует и делает выводы, вы же просто делаете выводы ни на чём не основываясь.

ему доверия больше.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:02

  reus написав:
  kingkongovets написав:насчет велосипедов и мопедов вы преувеличиваете, насчет электро самокатов и колес - согласен

А ШО велосипедисты бессмертные :D По велодорожкам я еще понимаю, но по дорогам общего пользования, это чистая рулетка.
Я сам люблю ездить на велосипеде, но только в безопасных местах.
Киев создан не для велосипедистов. Нам никогда не стать Амстердамом :D


а у нас есть велодорожки?) опасно на скоростных трассах типа бориспльской, или обуховской, особенно на развязках и при перестроении, а в городе и на обычных трассах норм
а киев создан для тех, кто в нем и живет - для вильнолюдей
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:04

baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:05

  kingkongovets написав:
  reus написав:
  kingkongovets написав:насчет велосипедов и мопедов вы преувеличиваете, насчет электро самокатов и колес - согласен

А ШО велосипедисты бессмертные :D По велодорожкам я еще понимаю, но по дорогам общего пользования, это чистая рулетка.
Я сам люблю ездить на велосипеде, но только в безопасных местах.
Киев создан не для велосипедистов. Нам никогда не стать Амстердамом :D


а у нас есть велодорожки?) опасно на скоростных трассах типа бориспльской, или обуховской, особенно на развязках и при перестроении, а в городе и на обычных трассах норм
а киев создан для тех, кто в нем и живет - для вильнолюдей

хлопцы мож уже завяжем про велы?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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