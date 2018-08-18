RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4543454445454546

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 115
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
14%
16
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
29%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 115
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:08

  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?

+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11543
З нами з: 05.06.13
Подякував: 505 раз.
Подякували: 1132 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:там вообще уникальная история - молодая пара, он занимался терминалами оплаты за моб связь, она инженер в мтс, они вообще изначально искали двушку в аренду! но мой риэлтор смог их укатать купить треху в кредит и привел к своему банкиру, в итоге я смог впрыгнуть в уже отходящий поезд
это о ненужности рылов, которые тока и знают шо денег срубить на ровном месте
своих у них тыщ 60 вроде было только

Да, жесть. Рылы недаром свой хлеб едят. Покупай сегодня, завтра будет дороже!
Помню, в 2008 году сравнивал цены Киева и Берлина. Киев был дороже :D Понимал, что так быть не должно, поэтому многих знакомых отговаривал от покупки недвиги. На мои аргументы не реагировали, а на меня смотрели как на идиота.
:D
reus
 
Повідомлень: 3649
З нами з: 21.03.12
Подякував: 270 раз.
Подякували: 956 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:25

  Vlad442 написав:Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.


А тут вы и попросту скатываетесь в политиканство, поддакивая властям, сводящим нынешнее ухудшение динамики заболеваемости к "нужно просто соблюдать дистанцию".

А реальность такова, что мы даже из первой волны карантина не успели выйти. ВОЗ вчера впервые поставил Украину в ТОП-стран с самыми высокими темпами распространения заболевания. Киевская область начиная с сегодня ужесточает карантинные меры, решение по Киеву будет принято в понедельник, но заболеваемость рекордная. Еще 12 регионов попали в ту же зону риска.

Формально Кабмин с себя снял ответственность, передав вопросы управления карантинными мероприятиями в регионы. Вы не задумывались, почему? Не хотят отвечать за экономический коллапс. Но у населения то и собственные стоперы срабатывают. Его активность в неблагоприятных регионах (включающих и Киев) снова начала падать - впервые со 2-й декады апреля...
https://q.rating.zone/
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6327
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1071 раз.
Подякували: 2436 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:30

  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?


купил
baraka
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 09.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:32

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?

+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел" :mrgreen:


ну, пропустим ваше предвзятое отношение с использоваением слова "барыжный".

а на каких данных делаете предположение что не взлетел ?
baraka
 
Повідомлень: 4658
З нами з: 09.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 569 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4543454445454546
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], vitaliian, zРадио і 0 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1859, 1860, 1861
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18601 3052451
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 15:47
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13983
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.