+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел"
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Додано: Суб 27 чер, 2020 17:08
+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел"
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Додано: Суб 27 чер, 2020 17:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Да, жесть. Рылы недаром свой хлеб едят. Покупай сегодня, завтра будет дороже!
Помню, в 2008 году сравнивал цены Киева и Берлина. Киев был дороже Понимал, что так быть не должно, поэтому многих знакомых отговаривал от покупки недвиги. На мои аргументы не реагировали, а на меня смотрели как на идиота.
Додано: Суб 27 чер, 2020 17:25
А тут вы и попросту скатываетесь в политиканство, поддакивая властям, сводящим нынешнее ухудшение динамики заболеваемости к "нужно просто соблюдать дистанцию".
А реальность такова, что мы даже из первой волны карантина не успели выйти. ВОЗ вчера впервые поставил Украину в ТОП-стран с самыми высокими темпами распространения заболевания. Киевская область начиная с сегодня ужесточает карантинные меры, решение по Киеву будет принято в понедельник, но заболеваемость рекордная. Еще 12 регионов попали в ту же зону риска.
Формально Кабмин с себя снял ответственность, передав вопросы управления карантинными мероприятиями в регионы. Вы не задумывались, почему? Не хотят отвечать за экономический коллапс. Но у населения то и собственные стоперы срабатывают. Его активность в неблагоприятных регионах (включающих и Киев) снова начала падать - впервые со 2-й декады апреля...
Додано: Суб 27 чер, 2020 17:30
Додано: Суб 27 чер, 2020 17:32
ну, пропустим ваше предвзятое отношение с использоваением слова "барыжный".
а на каких данных делаете предположение что не взлетел ?
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