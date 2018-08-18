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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 454445454546454745484549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:08

  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?

+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:там вообще уникальная история - молодая пара, он занимался терминалами оплаты за моб связь, она инженер в мтс, они вообще изначально искали двушку в аренду! но мой риэлтор смог их укатать купить треху в кредит и привел к своему банкиру, в итоге я смог впрыгнуть в уже отходящий поезд
это о ненужности рылов, которые тока и знают шо денег срубить на ровном месте
своих у них тыщ 60 вроде было только

Да, жесть. Рылы недаром свой хлеб едят. Покупай сегодня, завтра будет дороже!
Помню, в 2008 году сравнивал цены Киева и Берлина. Киев был дороже :D Понимал, что так быть не должно, поэтому многих знакомых отговаривал от покупки недвиги. На мои аргументы не реагировали, а на меня смотрели как на идиота.
:D
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:25

  Vlad442 написав:Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали.
Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.


А тут вы и попросту скатываетесь в политиканство, поддакивая властям, сводящим нынешнее ухудшение динамики заболеваемости к "нужно просто соблюдать дистанцию".

А реальность такова, что мы даже из первой волны карантина не успели выйти. ВОЗ вчера впервые поставил Украину в ТОП-стран с самыми высокими темпами распространения заболевания. Киевская область начиная с сегодня ужесточает карантинные меры, решение по Киеву будет принято в понедельник, но заболеваемость рекордная. Еще 12 регионов попали в ту же зону риска.

Формально Кабмин с себя снял ответственность, передав вопросы управления карантинными мероприятиями в регионы. Вы не задумывались, почему? Не хотят отвечать за экономический коллапс. Но у населения то и собственные стоперы срабатывают. Его активность в неблагоприятных регионах (включающих и Киев) снова начала падать - впервые со 2-й декады апреля...
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zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:30

  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?


купил
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:32

  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?

+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел" :mrgreen:


ну, пропустим ваше предвзятое отношение с использоваением слова "барыжный".

а на каких данных делаете предположение что не взлетел ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:38

  baraka написав:вот такое впечатление со стороны: зРадио делает выводы (правильные или неправильныее - другой вопрос) основываясь на внятных, в большинстве полученных из достоверных источников данных. Вы же просто делаете выводы.


К слову, мне иногда и самому взападло сопровождать объективные данные личными выводами. Но размести я, например, просто новость о росте безработицы, это, скорее всего, будет воспринято как оффтоп. Поэтому приходится добавлять комментарии о том, как безработица связана с доходами, а они - со спросом на жилье. Плюс акцентировать на разной динамике безработицы в регионах и Киеве, которую многие могут проглядеть, а это важно в контексте КРЖН, поскольку в Киеве безработица растет значительно быстрее, чем по стране в целом.

Вот примерно поэтому и пишу комментарии к данным. Кому они не нравятся - да бога ради, опускайте их и делайте собственные выводы...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:42

  baraka написав:
  Прохожий написав:
  kingkongovets написав:baraka
я помню как вы саркастопедировали четыре года назад когда вам говорили шо начался рост, а вы всем свой индекс под нос совали
ну шо - купили шото по норм цене на обвале?

+1
тут многие наяривали на "индекс М2бомбера" но похоже барыжный стартап таки "не взлетел" :mrgreen:


ну, пропустим ваше предвзятое отношение с использоваением слова "барыжный".

а на каких данных делаете предположение что не взлетел ?

почему?
погуглите слово "барыга"
а вы продавали за деньги информацию тупо спи...ную из других источников

в топе порталов по недвиге гугл не выбрасывает бомбер
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:44

  Прохожий написав:погуглите слово "барыга"
а вы продавали за деньги информацию тупо спи...ную из других источников

в топе порталов по недвиге гугл не выбрасывает бомбер


причем это все подавалось как борьба с рылами :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:45

  zРадио написав:
  baraka написав:вот такое впечатление со стороны: зРадио делает выводы (правильные или неправильныее - другой вопрос) основываясь на внятных, в большинстве полученных из достоверных источников данных. Вы же просто делаете выводы.


К слову, мне иногда и самому взападло сопровождать объективные данные личными выводами. Но размести я, например, просто новость о росте безработицы, это, скорее всего, будет воспринято как оффтоп. Поэтому приходится добавлять комментарии о том, как безработица связана с доходами, а они - со спросом на жилье. Плюс акцентировать на разной динамике безработицы в регионах и Киеве, которую многие могут проглядеть, а это важно в контексте КРЖН, поскольку в Киеве безработица растет значительно быстрее, чем по стране в целом.

Вот примерно поэтому и пишу комментарии к данным. Кому они не нравятся - да бога ради, опускайте их и делайте собственные выводы...

т.е. вы даже можете сделать вывод что безработный не игрок на КРЖН?
спасибо КЭП!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:46

  baraka написав:
  Vlad442 написав:
  lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@

Вот думаю жене машинку прикупить к концу лета, когда кризисные явления достигнут пика, как вы думаете брать красненькую или синюю? Жена раньше любила ездить на красных , а тут решила, что синий цвет сейчас более модный. Да, и старую машину выставить на продажу, или отдать сыну? Или подождать октября-ноября?


да, поддерживаю, лето 2021 будет самый раз :)

Ни фига не понял!? Подкалуете или что то советуете?
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