Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:там вообще уникальная история - молодая пара, он занимался терминалами оплаты за моб связь, она инженер в мтс, они вообще изначально искали двушку в аренду! но мой риэлтор смог их укатать купить треху в кредит и привел к своему банкиру, в итоге я смог впрыгнуть в уже отходящий поезд это о ненужности рылов, которые тока и знают шо денег срубить на ровном месте своих у них тыщ 60 вроде было только
Да, жесть. Рылы недаром свой хлеб едят. Покупай сегодня, завтра будет дороже! Помню, в 2008 году сравнивал цены Киева и Берлина. Киев был дороже Понимал, что так быть не должно, поэтому многих знакомых отговаривал от покупки недвиги. На мои аргументы не реагировали, а на меня смотрели как на идиота.
Vlad442 написав:Я считаю, что без существенной просадки курса цены не упадут, что бы не эксперты не прогнозировали и какие бы графики не рисовали. Так же уверен, что если не будет второй волны пандемии и ужесточения карантина, аренда восстановится к плюс-минус февральским значениям после провала до -20%.
А тут вы и попросту скатываетесь в политиканство, поддакивая властям, сводящим нынешнее ухудшение динамики заболеваемости к "нужно просто соблюдать дистанцию".
А реальность такова, что мы даже из первой волны карантина не успели выйти. ВОЗ вчера впервые поставил Украину в ТОП-стран с самыми высокими темпами распространения заболевания. Киевская область начиная с сегодня ужесточает карантинные меры, решение по Киеву будет принято в понедельник, но заболеваемость рекордная. Еще 12 регионов попали в ту же зону риска.
Формально Кабмин с себя снял ответственность, передав вопросы управления карантинными мероприятиями в регионы. Вы не задумывались, почему? Не хотят отвечать за экономический коллапс. Но у населения то и собственные стоперы срабатывают. Его активность в неблагоприятных регионах (включающих и Киев) снова начала падать - впервые со 2-й декады апреля... https://q.rating.zone/
baraka написав:вот такое впечатление со стороны: зРадио делает выводы (правильные или неправильныее - другой вопрос) основываясь на внятных, в большинстве полученных из достоверных источников данных. Вы же просто делаете выводы.
К слову, мне иногда и самому взападло сопровождать объективные данные личными выводами. Но размести я, например, просто новость о росте безработицы, это, скорее всего, будет воспринято как оффтоп. Поэтому приходится добавлять комментарии о том, как безработица связана с доходами, а они - со спросом на жилье. Плюс акцентировать на разной динамике безработицы в регионах и Киеве, которую многие могут проглядеть, а это важно в контексте КРЖН, поскольку в Киеве безработица растет значительно быстрее, чем по стране в целом.
Вот примерно поэтому и пишу комментарии к данным. Кому они не нравятся - да бога ради, опускайте их и делайте собственные выводы...
baraka написав:вот такое впечатление со стороны: зРадио делает выводы (правильные или неправильныее - другой вопрос) основываясь на внятных, в большинстве полученных из достоверных источников данных. Вы же просто делаете выводы.
К слову, мне иногда и самому взападло сопровождать объективные данные личными выводами. Но размести я, например, просто новость о росте безработицы, это, скорее всего, будет воспринято как оффтоп. Поэтому приходится добавлять комментарии о том, как безработица связана с доходами, а они - со спросом на жилье. Плюс акцентировать на разной динамике безработицы в регионах и Киеве, которую многие могут проглядеть, а это важно в контексте КРЖН, поскольку в Киеве безработица растет значительно быстрее, чем по стране в целом.
Вот примерно поэтому и пишу комментарии к данным. Кому они не нравятся - да бога ради, опускайте их и делайте собственные выводы...
т.е. вы даже можете сделать вывод что безработный не игрок на КРЖН? спасибо КЭП!!!
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lejko_vit написав:Сливаю не дорогую коммерцию в Киев области (до $30т) что посоветует общество? Срочно искать вариант интереснее? (Коммерция) или придержать кеш до октября-ноября? Для покупки более интересного варианта@
Вот думаю жене машинку прикупить к концу лета, когда кризисные явления достигнут пика, как вы думаете брать красненькую или синюю? Жена раньше любила ездить на красных , а тут решила, что синий цвет сейчас более модный. Да, и старую машину выставить на продажу, или отдать сыну? Или подождать октября-ноября?
да, поддерживаю, лето 2021 будет самый раз
Ни фига не понял!? Подкалуете или что то советуете?