zРадио написав:

Vlad442 написав: zРадио написав: Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите

ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже. ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.

Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. И источник всегда указан, и графики явно не доморощенные из экселя...Итак, по поводу "беспроблемной ипотеки". НБУ ожидает лишь немногим меньшие проблемы с ипотекой, чем с потребительскими кредитами в среднесрочной перспективе. Не уж то вы - более грамотный эксперт в вопросах кредитных рисков? Где справедливое место вашему эмоциональному аргументу о том, что проблемы якобы существуют только со сверхдорогими беззалоговыми кредитами? Можете не отвечать, вопрос риторический...Да, чуть не забыл - имейте также в виду, что продукт беззалоговых кредитов от высокого NPL "зашищает" реально высокая маржа. А что защищает от провала ипотеку? По факту, более неэффективного кредитного продукта в нашей системе координат невозможно даже придумать - и низкая маржа, и высокий NPL. Неудивительно, что банков, предлагающих ипотеку, в 6 раз меньше, чем банков, предлагающих потребительские кредиты!Ну и по поводу "огромных заначек", которые никуда не делись - снова статистика садит вас в лужу. Заначки уменьшились еще в 2019-м (!!!) - расходы впервые за много лет превысили доходы, вероятно, на рекордном росте потребительских настроений. Чем больше люди тратят, тем меньше откладывают, а если тратят вообще больше, чем зарабатывают, значит тянут заначки (что мы и наблюдаем в 2019-м). Вот и результат ваших понтов псевдо-эксперта - вы в этом направлении даже не подумали. А оно, оказывается, сбережения тают не только в период кризиса, но и в период "бума", когда потребители не переживают за завтрашний день и склонны к риску.Высокий спрос на недвижимость в 2019-м результирует его снижением на 2020-2021 гг даже безо всякого кризиса. А тут еще и пандемию подвезли, оставившую некоторых без работы и многих - с потерей доходов...