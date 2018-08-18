RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45454546454745484549>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:48

  kingkongovets написав:
  Прохожий написав:погуглите слово "барыга"
а вы продавали за деньги информацию тупо спи...ную из других источников

в топе порталов по недвиге гугл не выбрасывает бомбер


причем это все подавалось как борьба с рылами :mrgreen:

та да
старая тема разводки на новый лад
типа "продам распечатку с прямыми телефонами владельцев"
ничего нового в этом мире... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11548
З нами з: 05.06.13
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1134 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:48

  Прохожий написав:
  baraka написав:
  Прохожий написав:а на каких данных делаете предположение что не взлетел ?

почему?
погуглите слово "барыга"
а вы продавали за деньги информацию тупо спи...ную из других источников

в топе порталов по недвиге гугл не выбрасывает бомбер


дайте угадаю. Вы смотрите бигмир, но вы не в курсе, что туда попадают только те сайты, которые установили у себя бигмировский счётчик. А поскольку мы 4 мес назад убрали этот счётчик с нашего сайта - то бигмир нас удалил из своего рейтинга.

пазлик сошёлся ? :)
baraka
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 09.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:51

  Solomata написав:Добрый день,
какая цена кв.м может быть адекватной (хотя бы примерная вилка)?
При таких условиях - двушка 70м2 в эконом-доме в районе Лобановского, дом сдан два года назад, этаж ниже среднего, монолит, без ремонта. Переуступка (но есть уже право собственности).
Спасибо.


Купити - дешевше ніж продавав дбк4. Продати - дорожче чим продавав дбк4.
Якщо по совським прудам то ніяка.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15464
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:т.е. вы даже можете сделать вывод что безработный не игрок на КРЖН?
спасибо КЭП!!!

Как я понимаю, Сержик сейчас безработный, но с накоплениями. Разве он не игрок на рынке недвижимости? С временной потерей работы перестал снимать или просматривать варианты на олх? Рассматривает даже возможность уехать из Киева и купить квартиру в родном регионе.
Безработный не приговор.
Vlad442
 
Повідомлень: 6910
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:А поскольку мы 4 мес назад убрали этот счётчик с нашего сайта

Почему? Может потому что попали в черный лист?
Vlad442
 
Повідомлень: 6910
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1228 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:57

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите

ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.


Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. И источник всегда указан, и графики явно не доморощенные из экселя...

Итак, по поводу "беспроблемной ипотеки". НБУ ожидает лишь немногим меньшие проблемы с ипотекой, чем с потребительскими кредитами в среднесрочной перспективе. Не уж то вы - более грамотный эксперт в вопросах кредитных рисков? Где справедливое место вашему эмоциональному аргументу о том, что проблемы якобы существуют только со сверхдорогими беззалоговыми кредитами? Можете не отвечать, вопрос риторический...

Да, чуть не забыл - имейте также в виду, что продукт беззалоговых кредитов от высокого NPL "зашищает" реально высокая маржа. А что защищает от провала ипотеку? По факту, более неэффективного кредитного продукта в нашей системе координат невозможно даже придумать - и низкая маржа, и высокий NPL. Неудивительно, что банков, предлагающих ипотеку, в 6 раз меньше, чем банков, предлагающих потребительские кредиты!

Зображення

Ну и по поводу "огромных заначек", которые никуда не делись - снова статистика садит вас в лужу. Заначки уменьшились еще в 2019-м (!!!) - расходы впервые за много лет превысили доходы, вероятно, на рекордном росте потребительских настроений. Чем больше люди тратят, тем меньше откладывают, а если тратят вообще больше, чем зарабатывают, значит тянут заначки (что мы и наблюдаем в 2019-м). Вот и результат ваших понтов псевдо-эксперта - вы в этом направлении даже не подумали. А оно, оказывается, сбережения тают не только в период кризиса, но и в период "бума", когда потребители не переживают за завтрашний день и склонны к риску.

Высокий спрос на недвижимость в 2019-м результирует его снижением на 2020-2021 гг даже безо всякого кризиса. А тут еще и пандемию подвезли, оставившую некоторых без работы и многих - с потерей доходов...

Зображення



Ціни на житло від початку кризи лише помірно змінилися
За час карантину нерухомість на вторинному ринку подешевшала лише на 2.0%. А тим часом гривневі ціни на нове житло після невеликої тимчасової корекції повернулися до рівня початку карантину. В річному вимірі вартість нерухомості все ж зросла: наприкінці травня житло на первинному ринку подорожчало на 9.1% р/р в гривні.
Очікується, що ціни й надалі потроху йтимуть угору, дещо підігріті послабленням гривні та низькою маржинальністю забудовників. Девелопери також налаштовані оптимістично: майже половина опитаних у травні забудовників5 очікує зростання цін на житло, що вдвічі вище докарантинного показника лютого...
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15464
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 17:59

  Vlad442 написав:
  baraka написав:А поскольку мы 4 мес назад убрали этот счётчик с нашего сайта

Почему? Может потому что попали в черный лист?


не, всё гораздо проще - убрали потому, что не видели особой пользы от этого счётчика.
baraka
 
Повідомлень: 4660
З нами з: 09.10.12
Подякував: 674 раз.
Подякували: 570 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:10

  Первый написав:Ціни на житло від початку кризи лише помірно змінилися
За час карантину нерухомість на вторинному ринку подешевшала лише на 2.0%. А тим часом гривневі ціни на нове житло після невеликої тимчасової корекції повернулися до рівня початку карантину. В річному вимірі вартість нерухомості все ж зросла: наприкінці травня житло на первинному ринку подорожчало на 9.1% р/р в гривні.
Очікується, що ціни й надалі потроху йтимуть угору, дещо підігріті послабленням гривні та низькою маржинальністю забудовників. Девелопери також налаштовані оптимістично: майже половина опитаних у травні забудовників5 очікує зростання цін на житло, що вдвічі вище докарантинного показника лютого...


Опрос застройщиков - это очень мощно и очень достоверно. А еще нам здесь мнений одного десятка риэлторов не хватает - нужно два десятка. Продавцов недвижимости тоже не помешает опросить :mrgreen:

А если не дурачиться, то вспомните, с каких вопросов начинается анкетирование в рамках любого профессионально-сделанного социологического исследования. "Не являетесь ли вы работником такой-то индустрии, или маркетологом". При ответе "являюсь", анкетирование на этом и завершается в силу ничтожности мнения заинтересованного лица
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6333
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:13

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

zРадио написав:
  Первый написав:Ціни на житло від початку кризи лише помірно змінилися
За час карантину нерухомість на вторинному ринку подешевшала лише на 2.0%. А тим часом гривневі ціни на нове житло після невеликої тимчасової корекції повернулися до рівня початку карантину. В річному вимірі вартість нерухомості все ж зросла: наприкінці травня житло на первинному ринку подорожчало на 9.1% р/р в гривні.
Очікується, що ціни й надалі потроху йтимуть угору, дещо підігріті послабленням гривні та низькою маржинальністю забудовників. Девелопери також налаштовані оптимістично: майже половина опитаних у травні забудовників5 очікує зростання цін на житло, що вдвічі вище докарантинного показника лютого...


Опрос застройщиков - это очень мощно и очень достоверно. А еще нам здесь мнений одного десятка риэлторов не хватает - нужно два десятка. Продавцов недвижимости тоже не помешает опросить :mrgreen:

А если не дурачиться, то вспомните, с каких вопросов начинается анкетирование в рамках любого профессионально-сделанного социологического исследования. "Не являетесь ли вы работником такой-то индустрии, или маркетологом". При ответе "являюсь", анкетирование на этом и завершается в силу ничтожности мнения заинтересованного лица
Ви круче експерт чим НБУ? Рили?
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 15464
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 2048 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 18:21

  Первый написав:Ви круче експерт чим НБУ? Рили?


А где здесь НБУ? Это из отчета НБУ, но источник - не НБУ, а застройщики, о чем НБУ сам же указывает. Я сюда дал лишь статистику и расчеты НБУ/ДССУ. А у вас хватило ума зацитировать опрос застройщиков? Ну ок. У каждого свои авторитеты
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6333
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1072 раз.
Подякували: 2437 раз.
 
Профіль
3
5
3
  #<1 ... 45454546454745484549>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, Hotab, remark і 5 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1859, 1860, 1861
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18601 3052565
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 15:47
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198299
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13985
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Місто Банк (720)
27.06.2020 19:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron