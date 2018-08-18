Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:а на каких данных делаете предположение что не взлетел ?
почему? погуглите слово "барыга" а вы продавали за деньги информацию тупо спи...ную из других источников
в топе порталов по недвиге гугл не выбрасывает бомбер
дайте угадаю. Вы смотрите бигмир, но вы не в курсе, что туда попадают только те сайты, которые установили у себя бигмировский счётчик. А поскольку мы 4 мес назад убрали этот счётчик с нашего сайта - то бигмир нас удалил из своего рейтинга.
Solomata написав:Добрый день, какая цена кв.м может быть адекватной (хотя бы примерная вилка)? При таких условиях - двушка 70м2 в эконом-доме в районе Лобановского, дом сдан два года назад, этаж ниже среднего, монолит, без ремонта. Переуступка (но есть уже право собственности). Спасибо.
Купити - дешевше ніж продавав дбк4. Продати - дорожче чим продавав дбк4. Якщо по совським прудам то ніяка.
Прохожий написав:т.е. вы даже можете сделать вывод что безработный не игрок на КРЖН? спасибо КЭП!!!
Как я понимаю, Сержик сейчас безработный, но с накоплениями. Разве он не игрок на рынке недвижимости? С временной потерей работы перестал снимать или просматривать варианты на олх? Рассматривает даже возможность уехать из Киева и купить квартиру в родном регионе. Безработный не приговор.
zРадио написав:Все это есть под рукой, но сегодня уже просто впадлу нарезать вам отчет НБУ, который с вашей тягой к знаниям вы без сопроводительных комментариев просто не осилите
ОК, но может лучше скинуть ссылку на первоисточник, чтобы не было обвинения в натягивании совы на глобус. Ссылки на данные, слабо относящиеся к теме, это плохо, если вы не можете привести железобетонную причинно-следственную связь, но нарезка психоделика с комментариями может оказаться еще хуже.
Прекращайте - вы уже не знаете, что выдумать, чтобы не признавать очевидное. И источник всегда указан, и графики явно не доморощенные из экселя...
Итак, по поводу "беспроблемной ипотеки". НБУ ожидает лишь немногим меньшие проблемы с ипотекой, чем с потребительскими кредитами в среднесрочной перспективе. Не уж то вы - более грамотный эксперт в вопросах кредитных рисков? Где справедливое место вашему эмоциональному аргументу о том, что проблемы якобы существуют только со сверхдорогими беззалоговыми кредитами? Можете не отвечать, вопрос риторический...
Да, чуть не забыл - имейте также в виду, что продукт беззалоговых кредитов от высокого NPL "зашищает" реально высокая маржа. А что защищает от провала ипотеку? По факту, более неэффективного кредитного продукта в нашей системе координат невозможно даже придумать - и низкая маржа, и высокий NPL. Неудивительно, что банков, предлагающих ипотеку, в 6 раз меньше, чем банков, предлагающих потребительские кредиты!
Ну и по поводу "огромных заначек", которые никуда не делись - снова статистика садит вас в лужу. Заначки уменьшились еще в 2019-м (!!!) - расходы впервые за много лет превысили доходы, вероятно, на рекордном росте потребительских настроений. Чем больше люди тратят, тем меньше откладывают, а если тратят вообще больше, чем зарабатывают, значит тянут заначки (что мы и наблюдаем в 2019-м). Вот и результат ваших понтов псевдо-эксперта - вы в этом направлении даже не подумали. А оно, оказывается, сбережения тают не только в период кризиса, но и в период "бума", когда потребители не переживают за завтрашний день и склонны к риску.
Высокий спрос на недвижимость в 2019-м результирует его снижением на 2020-2021 гг даже безо всякого кризиса. А тут еще и пандемию подвезли, оставившую некоторых без работы и многих - с потерей доходов...
Ціни на житло від початку кризи лише помірно змінилися За час карантину нерухомість на вторинному ринку подешевшала лише на 2.0%. А тим часом гривневі ціни на нове житло після невеликої тимчасової корекції повернулися до рівня початку карантину. В річному вимірі вартість нерухомості все ж зросла: наприкінці травня житло на первинному ринку подорожчало на 9.1% р/р в гривні. Очікується, що ціни й надалі потроху йтимуть угору, дещо підігріті послабленням гривні та низькою маржинальністю забудовників. Девелопери також налаштовані оптимістично: майже половина опитаних у травні забудовників5 очікує зростання цін на житло, що вдвічі вище докарантинного показника лютого...
Первый написав:Ціни на житло від початку кризи лише помірно змінилися За час карантину нерухомість на вторинному ринку подешевшала лише на 2.0%. А тим часом гривневі ціни на нове житло після невеликої тимчасової корекції повернулися до рівня початку карантину. В річному вимірі вартість нерухомості все ж зросла: наприкінці травня житло на первинному ринку подорожчало на 9.1% р/р в гривні. Очікується, що ціни й надалі потроху йтимуть угору, дещо підігріті послабленням гривні та низькою маржинальністю забудовників. Девелопери також налаштовані оптимістично: майже половина опитаних у травні забудовників5 очікує зростання цін на житло, що вдвічі вище докарантинного показника лютого...
Опрос застройщиков - это очень мощно и очень достоверно. А еще нам здесь мнений одного десятка риэлторов не хватает - нужно два десятка. Продавцов недвижимости тоже не помешает опросить
А если не дурачиться, то вспомните, с каких вопросов начинается анкетирование в рамках любого профессионально-сделанного социологического исследования. "Не являетесь ли вы работником такой-то индустрии, или маркетологом". При ответе "являюсь", анкетирование на этом и завершается в силу ничтожности мнения заинтересованного лица
Первый написав:Ціни на житло від початку кризи лише помірно змінилися За час карантину нерухомість на вторинному ринку подешевшала лише на 2.0%. А тим часом гривневі ціни на нове житло після невеликої тимчасової корекції повернулися до рівня початку карантину. В річному вимірі вартість нерухомості все ж зросла: наприкінці травня житло на первинному ринку подорожчало на 9.1% р/р в гривні. Очікується, що ціни й надалі потроху йтимуть угору, дещо підігріті послабленням гривні та низькою маржинальністю забудовників. Девелопери також налаштовані оптимістично: майже половина опитаних у травні забудовників5 очікує зростання цін на житло, що вдвічі вище докарантинного показника лютого...
Опрос застройщиков - это очень мощно и очень достоверно. А еще нам здесь мнений одного десятка риэлторов не хватает - нужно два десятка. Продавцов недвижимости тоже не помешает опросить
А если не дурачиться, то вспомните, с каких вопросов начинается анкетирование в рамках любого профессионально-сделанного социологического исследования. "Не являетесь ли вы работником такой-то индустрии, или маркетологом". При ответе "являюсь", анкетирование на этом и завершается в силу ничтожности мнения заинтересованного лица
А где здесь НБУ? Это из отчета НБУ, но источник - не НБУ, а застройщики, о чем НБУ сам же указывает. Я сюда дал лишь статистику и расчеты НБУ/ДССУ. А у вас хватило ума зацитировать опрос застройщиков? Ну ок. У каждого свои авторитеты