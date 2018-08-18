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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 18:29
zРадио написав: Первый написав:
Ви круче експерт чим НБУ? Рили?
А где здесь НБУ? Это из отчета НБУ, но источник - не НБУ, а застройщики, о чем НБУ сам же указывает. Я сюда дал лишь статистику и расчеты НБУ/ДССУ. А у вас хватило ума зацитировать опрос застройщиков? Ну ок. У каждого свои авторитеты
нужно провести опрос продаванов о правильной цене на недвигу и именно эту цифру объявить верной и экономически обоснованной
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:31
zРадио написав: Первый написав:
Ви круче експерт чим НБУ? Рили?
А где здесь НБУ? Это из отчета НБУ, но источник - не НБУ, а застройщики, о чем НБУ сам же указывает. Я сюда дал лишь статистику и расчеты НБУ/ДССУ. А у вас хватило ума зацитировать опрос застройщиков? Ну ок. У каждого свои авторитеты
Я цитую той же звіт що і Ви.
У мене немає пріоритетів. Цитую звіт НБУ. Дивно, але чомусь він Вам не подобається. А 3 поста назад Ви писали Владу, що САМЕ ЦЕЙ звіт НБУ це догма і хто він такий, що ставить під сумнів той ґрунтовний документ. Сміх та й годі.
Востаннє редагувалось Первый
в Суб 27 чер, 2020 18:34, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:31
Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо
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alex_1
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:33
jj1981ua написав: zРадио написав: Первый написав:
Ви круче експерт чим НБУ? Рили?
А где здесь НБУ? Это из отчета НБУ, но источник - не НБУ, а застройщики, о чем НБУ сам же указывает. Я сюда дал лишь статистику и расчеты НБУ/ДССУ. А у вас хватило ума зацитировать опрос застройщиков? Ну ок. У каждого свои авторитеты
нужно провести опрос продаванов о правильной цене на недвигу и именно эту цифру объявить верной и экономически обоснованной
Це нервове. Знаю як ляжку гроші печуть:-) особливо абідна коли зажимаєш в долонях майже всю суму, і думаєш, а ще трохи по мордуєш продавана і на ремонт вистачить, а воно **а і в іншу сторону ціна пішла...
Всім процвітання!
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:43
Первый написав:
Я цитую той же звіт що і Ви.
У мене немає пріоритетів. Цитую звіт НБУ. Дивно, але чомусь він Вам не подобається. А 3 поста назад Ви писали Владу, що САМЕ ЦЕЙ звіт НБУ це догма і хто він такий, що ставить під сумнів той ґрунтовний документ. Сміх та й годі.
Я знаю, что вы цитируете. Я его прочитал еще в четверг. Но мне хватило ума не нести сюда данные застройщиков из него - только НБУ и ДССУ, а вам - не хватило
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zРадио
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:48
zРадио написав: Первый написав:
Я цитую той же звіт що і Ви.
У мене немає пріоритетів. Цитую звіт НБУ. Дивно, але чомусь він Вам не подобається. А 3 поста назад Ви писали Владу, що САМЕ ЦЕЙ звіт НБУ це догма і хто він такий, що ставить під сумнів той ґрунтовний документ. Сміх та й годі.
Я знаю, что вы цитируете. Я его прочитал еще в четверг. Но мне хватило ума не нести сюда данные застройщиков из него - только НБУ и ДССУ, а у вас - не хватило...
Ви вже 2 рази написали про мої розумові здібності. Вам це болить? Чи Вас давно не банили?
Я цитую звіт НБУ. Неподобається інформація з офіційного звіту НБУ? Ну сорі. І таке буває.
Востаннє редагувалось Первый
в Суб 27 чер, 2020 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 18:56
alex_1 написав:
Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо
Мой прогноз:
Подешевеет где-то на 10% и больше вероятность 80 %.
Будет болтаться +- на уровне оцениваю 20 %.
Подорожает в течении пол-года вероятность 0 %
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 27 чер, 2020 19:01
alex_1 написав:
Прошу высказаться. Всем спасибо
насчет перетекания депозитов выглядит логично, но стоимость денег не аксиома, сейчас мир борется с падением спроса поэтому деньги дешевые, когда падение остановится будут бороться с инфляцией и деньги подорожают, наверное сильнее чем когда либо. В этот момент наступит девальвация, потому что дешёвая валюта с Украины утечёт в родную гавань. ИМХО падение цен на недвижимость неизбежно, но проходить оно может по разным сценариям, например в разы подешевеют бабушатники, а другая недвижимость особо не потеряет в цене. Рынок наконец то разделится на четкие сегменты, тогда можно будет что то предметно анализировать.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Суб 27 чер, 2020 19:05, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Додано: Суб 27 чер, 2020 19:04
Первый написав:
Це нервове. Знаю як ляжку гроші печуть:-) особливо абідна коли зажимаєш в долонях майже всю суму, і думаєш, а ще трохи по мордуєш продавана і на ремонт вистачить, а воно **а і в іншу сторону ціна пішла...
я в ближайший год точно ничего не куплю, дальше - по ситуации. мне ничего не припекает. и у меня есть на нынешнюю квартиру по текущей цене, но это же глупо - купить сейчас.
но вы продолжайте мантры о дорожае
alex_1 написав:
Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год
. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо
мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе.
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными.
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
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jj1981ua
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Додано: Суб 27 чер, 2020 19:09
kingkongovets написав: reus написав:
Покупатели, наверное, до сих пор расхлебывают покупки. Было "модно" покупать в кредит, даже за швейцарские франки встречал, БО так меньше процентов
там вообще уникальная история - молодая пара, он занимался терминалами оплаты за моб связь, она инженер в мтс, они вообще изначально искали двушку в аренду! но мой риэлтор смог их укатать купить треху в кредит и привел к своему банкиру, в итоге я смог впрыгнуть в уже отходящий поезд
это о ненужности рылов, которые тока и знают шо денег срубить на ровном месте
своих у них тыщ 60 вроде было только
Кровасісі.
Нормальна людина б такого, не тільки не хвалилася, а навіть не робила.
А так братія, що маму рідну продасть...
https://fi202x.blogspot.com/
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