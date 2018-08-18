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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4546454745484549

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:09

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:т.е. вы даже можете сделать вывод что безработный не игрок на КРЖН?
спасибо КЭП!!!

Как я понимаю, Сержик сейчас безработный, но с накоплениями. Разве он не игрок на рынке недвижимости? С временной потерей работы перестал снимать или просматривать варианты на олх? Рассматривает даже возможность уехать из Киева и купить квартиру в родном регионе.
Безработный не приговор.

если серж-Ик безработный то ИМХО он уже не игрок на КРЖН, во всяком случае пока он в этом статусе
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

jj1981ua написав:
  Первый написав:Це нервове. Знаю як ляжку гроші печуть:-) особливо абідна коли зажимаєш в долонях майже всю суму, і думаєш, а ще трохи по мордуєш продавана і на ремонт вистачить, а воно **а і в іншу сторону ціна пішла...

я в ближайший год точно ничего не куплю, дальше - по ситуации. мне ничего не припекает. и у меня есть на нынешнюю квартиру по текущей цене, но это же глупо - купить сейчас.
но вы продолжайте мантры о дорожае :D
  alex_1 написав:Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо

мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе.
Я десь мантрив на дорожай?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:11

  Первый написав:
Я цитую звіт НБУ. Неподобається інформація з офіційного звіту НБУ? Ну сорі. І таке буває.


Единственный абзац, в котором источником являются застройщики, из 50-страничного отчета НБУ? :D Вы правы, такая подача мне не нравится. И что ж вы не даете прямо рядом с ней стоящую информацию о росте индекса недоступности жилья и аренды впервые (!!!) с 2014-го года? :roll: Эта информация вам уже не по душе? Какая неожиданность)) Ведь это прямая предпосылка для снижения цен на них...

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Востаннє редагувалось zРадио в Суб 27 чер, 2020 19:16, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:мой прогноз - падение цен в 2 раза в уе.

и когда это случится?

Я собственно чё интересуюсь.
на подходе немало пачек(по факту отпишусь) думаю чё дальше делать чтобы не прогадать а мнение местного эксперта для меня очень важно)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:47

  Хомякоид написав:
  alex_1 написав:Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо


Мой прогноз:
Подешевеет где-то на 10% и больше вероятность 80 %.
Будет болтаться +- на уровне оцениваю 20 %.
Подорожает в течении пол-года вероятность 0 %

Питання не в тому, впаде, чи не впаде, а в тому на скільки впаде, як швидко.
А так запасаємося попкорном та дивимся за ЄС та США, як там буде, як у 2014 V тип чи L або W відновлення.
Востаннє редагувалось flyman в Суб 27 чер, 2020 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:51

  zРадио написав:
  Первый написав:
Я цитую звіт НБУ. Неподобається інформація з офіційного звіту НБУ? Ну сорі. І таке буває.


Единственный абзац, в котором источником являются застройщики, из 50-страничного отчета НБУ? :D Вы правы, такая подача мне не нравится. И что ж вы не даете прямо рядом с ней стоящую информацию о росте индекса недоступности жилья и аренды впервые (!!!) с 2014-го года? :roll: Эта информация вам уже не по душе? Какая неожиданность)) Ведь это прямая предпосылка для снижения цен на них...

Зображення

Price to income на одном из самых низких значений за историю наблюдений. Ниже был только в 2019м. Дооо - это 100% предпосылка к снижению цен.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 19:57

  airmax78 написав:Price to income на одном из самых низких значений за историю наблюдений. Ниже был только в 2019м. Дооо - это 100% предпосылка к снижению цен.


Читай подпись - 4 месяца 2020-го, первые 3 из которых этот самый income рос, и только с 4-го начал падать.

Убедительнее, конечно, динамика этого бенча будет через полгода, но, извини, не мои методы быть гением задним умом. Предпосылка видна уже сейчас (конечно, если видишь то, что происходит, а не то, что хочешь видеть)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:04

  alex_1 написав:Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо


- девальвации похоже не предвидится, зубами будут держать как во времена чивакуня;
- покупательная способность на недвижимость не снизилась, наоборот присутствует паника, ввиду ограниченного выбора;
- проблем у флагманов-застройщиков нет, остальные не в счет, флагманы тянут цены вверх;
- те кто зарабатывал в гривне на депозитах на недвигу уже отоварились новостроями и в такие игры теперь не играют, так как ставки не те, либо в валютном кэше, либо нашли другую нишу и молчат;
- отложенный спрос(как термин уже не актуален) спрос есть в Киеве всегда, а учитывая амбиции понаехов не иссякнет никогда;
- ипотека(скорее будет) и это самое большое зло, которое еще разгонит цены, но рылы этого очень ждут.
Вывод: Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике, да и затарившиеся в шоколадный период варшавскими по 19-23куе и эвриками по 17-20 куе, так просто не сдадутся и своего не упустят, таких шансов для них больше не будет.
Как то так, мне можно не верить, но Влад с Трибекой подтвердят, что дешевле не будет.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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