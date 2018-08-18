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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45484549455045514552>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:35

  zРадио написав:
  airmax78 написав:А без глубокого девала не будет никакого падения цен на РН.


Обвал производства и потребления без девальвации - есть, обвал доходов бюджета и фонда оплаты труда без девальвации - есть, а падения цен на РН без девальвации - ни-ни, не будет, это святое и законам экономики не подчиняется :mrgreen:

Я и падения фонда оплаты труда в вашей компании пока не вижу. А пока вам зп на 50% не урежут - цены на РН непокобелимы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике,
один я вижу противоречия между выделенными фрагментами? Автор прояснит как в условиях "разваливающейся экономики" может что-то стабильно дорожать? или хотя бы не дешеветь (в долларовом эквиваленте).

Инфляция при стабильном курсе это иллюзия "дорожая в долларах", такое возможно когда в страну заходит валюты больше чем выходит. Но все понимают заходит спекулятивный капитал либо кредиты, рано или поздно они выйдут и зубов у НБУ не хватит зубами удерживать курс.

Девальвация грянет сразу же, как только вырастут учетные ставки основных мировых валют и начнется отток валюты из Украины, который можно остановить только девалом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 20:48, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:42

  zРадио написав:
  airmax78 написав:А без глубокого девала не будет никакого падения цен на РН.


Обвал производства и потребления без девальвации - есть, обвал доходов бюджета и фонда оплаты труда без девальвации - есть, а падения цен на РН без девальвации - ни-ни, не будет, это святое и законам экономики не подчиняется :mrgreen:

зрадист, мож вам в премьеры?
ненуашо?
они походу всякие там экономические отчеты даже не читают а вы такой весь умный, раскроете нелоху правду про глубину ппца, откроете им глазки так сказать....

"Президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен."
https://lb.ua/economics/2020/06/27/4607 ... dnyat.html
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"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:47

  vitaliian написав:
  remark написав:Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике,
один я вижу противоречия между выделенными фрагментами? Автор прояснит как в условиях "разваливающейся экономики" может что-то стабильно дорожать? или хотя бы не дешеветь (в долларовом эквиваленте).

Инфляция при стабильном курсе это иллюзия "дорожая в долларах", такое возможно когда в страну заходит валюты больше чем выходит. Но все понимают заходит спекулятивный капитал либо кредиты, рано или поздно они выйдут и зубов НБУ не хватит удержать курс.

Вот вам пример стабильного дорожая в нынешних условиях, не нравится разваливающаяся, назовите как хотите, хоть пир среди чумы:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-k-kv ... ItCZb.html
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:47

  remark написав:
  alex_1 написав:Уважаемые форумчане!
Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:
- возможная девальвация,
- падение покупательной способности.
Так и повышение цены:
- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;
- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;
- отложенный спрос;
- запуск ипотеки (мало верится).
Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо


- девальвации похоже не предвидится, зубами будут держать как во времена чивакуня;
- покупательная способность на недвижимость не снизилась, наоборот присутствует паника, ввиду ограниченного выбора;
- проблем у флагманов-застройщиков нет, остальные не в счет, флагманы тянут цены вверх;
- те кто зарабатывал в гривне на депозитах на недвигу уже отоварились новостроями и в такие игры теперь не играют, так как ставки не те, либо в валютном кэше, либо нашли другую нишу и молчат;
- отложенный спрос(как термин уже не актуален) спрос есть в Киеве всегда, а учитывая амбиции понаехов не иссякнет никогда;
- ипотека(скорее будет) и это самое большое зло, которое еще разгонит цены, но рылы этого очень ждут.
Вывод: Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике, да и затарившиеся в шоколадный период варшавскими по 19-23куе и эвриками по 17-20 куе, так просто не сдадутся и своего не упустят, таких шансов для них больше не будет.
Как то так, мне можно не верить, но Влад с Трибекой подтвердят, что дешевле не будет.

депо в ноль, кеш в ноль, крахбакса, і тільки бетон КРЖН - тиха гавань.

набрать буиттокадаражать.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:51

  remark написав:
  vitaliian написав:
  remark написав:Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике,
один я вижу противоречия между выделенными фрагментами? Автор прояснит как в условиях "разваливающейся экономики" может что-то стабильно дорожать? или хотя бы не дешеветь (в долларовом эквиваленте).

Инфляция при стабильном курсе это иллюзия "дорожая в долларах", такое возможно когда в страну заходит валюты больше чем выходит. Но все понимают заходит спекулятивный капитал либо кредиты, рано или поздно они выйдут и зубов НБУ не хватит удержать курс.

Вот вам пример стабильного дорожая в нынешних условиях, не нравится разваливающаяся, назовите как хотите, хоть пир среди чумы:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-k-kv ... ItCZb.html


Уже беру. Дайте две.
У меня комната в общаге в Германии попросторнее.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:51

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  airmax78 написав:А без глубокого девала не будет никакого падения цен на РН.


Обвал производства и потребления без девальвации - есть, обвал доходов бюджета и фонда оплаты труда без девальвации - есть, а падения цен на РН без девальвации - ни-ни, не будет, это святое и законам экономики не подчиняется :mrgreen:

зрадист, мож вам в премьеры?
ненуашо?
они походу всякие там экономические отчеты даже не читают а вы такой весь умный, раскроете нелоху правду про глубину ппца, откроете им глазки так сказать....

"Президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен."
https://lb.ua/economics/2020/06/27/4607 ... dnyat.html

мінімалка встать!
Вийті із строя.
Раз. два!
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:52

  Прохожий написав:
"Президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен."
https://lb.ua/economics/2020/06/27/4607 ... dnyat.html


Я думаю они смогут,у них всё получится,при курсе 100 самое простое что можно сделать,это поднять мин. з.п. на 40%.

Правда радости у многопенисных будет не много,валютная цена будет совсем другая чем сегодня.
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 20:55

  Прохожий написав:зрадист, мож вам в премьеры?
ненуашо?
они походу всякие там экономические отчеты даже не читают а вы такой весь умный, раскроете нелоху правду про глубину ппца, откроете им глазки так сказать....

"Президент Владимир Зеленский поручил правительству за год поднять минимальную зарплату на 40% - с нынешних 4723 гривен до 6500 гривен."
https://lb.ua/economics/2020/06/27/4607 ... dnyat.html


А вы, поди, такой доверчивый, что и в гончаруковские +40% ВВП за 5 лет верили? :D Не советую... по-дружески не советую. А уж в предвыборное балабольство - тем более.

Растить зарплаты в условиях обвала производства и беспрецедентного бюджетного дефицита можно только с помощью аццкой эмиссии, а это в свою очередь то, чего рокетчики боятся больше всего на свете, поскольку запускает девальвацию.

Впрочем, я уже объяснял, что хоть девальвация и не панацея, но явно лучше, чем стагфляция... Так что не стоит вам ее бояться, особенно, если приготовиться к ней
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:01

  remark написав:Вот вам пример стабильного дорожая в нынешних условиях, не нравится разваливающаяся, назовите как хотите, хоть пир среди чумы:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-k-kv ... ItCZb.html

теперь немного понятнее, вы путаете монетарные и структурные причины инфляции, в чём разница? при монетарных дорожает синхронно всё только в разных пропорциях, от хруща на окраине до бизнес класса. Структурная инфляция точечная и зависит от нескольких сложившихся факторов строго по определенному виду товара (например ситуационный дефицит).

Простой пример пришла бабка на базар продавать огурцы, внезапно обнаружилось что покупателей много а огурцы есть только у неё, естественно она поднимает цену выше юбки.

На любом рынке будь то падающем или растущем есть недооцененные объекты (которые как правило в меньшинстве). На них не нужно ориентироваться при анализе, чтобы не попадать в ловушку "ошибка выжившего".

Абсолютное большинство киевских объектов - переоценены, я давал примеры стоимости недвижимости в Братиславе где есть ипотека и зарплаты выше Киевских.

Я не утверждаю что переоцененая киевская недвижимость завтра сдуется в цене, но тот кто её покупает играет с переоцененным активом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 21:37, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
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