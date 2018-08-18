remark написав:

alex_1 написав: Уважаемые форумчане!

Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:

- возможная девальвация,

- падение покупательной способности.

Так и повышение цены:

- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;

- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;

- отложенный спрос;

- запуск ипотеки (мало верится).

Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо Уважаемые форумчане!Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах:- возможная девальвация,- падение покупательной способности.Так и повышение цены:- проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку;- снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости;- отложенный спрос;- запуск ипотеки (мало верится).Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо

- девальвации похоже не предвидится, зубами будут держать как во времена чивакуня;- покупательная способность на недвижимость не снизилась, наоборот присутствует паника, ввиду ограниченного выбора;- проблем у флагманов-застройщиков нет, остальные не в счет, флагманы тянут цены вверх;- те кто зарабатывал в гривне на депозитах на недвигу уже отоварились новостроями и в такие игры теперь не играют, так как ставки не те, либо в валютном кэше, либо нашли другую нишу и молчат;- отложенный спрос(как термин уже не актуален) спрос есть в Киеве всегда, а учитывая амбиции понаехов не иссякнет никогда;- ипотека(скорее будет) и это самое большое зло, которое еще разгонит цены, но рылы этого очень ждут.Вывод: Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике, да и затарившиеся в шоколадный период варшавскими по 19-23куе и эвриками по 17-20 куе, так просто не сдадутся и своего не упустят, таких шансов для них больше не будет.Как то так, мне можно не верить, но Влад с Трибекой подтвердят, что дешевле не будет.