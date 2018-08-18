Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:А без глубокого девала не будет никакого падения цен на РН.
Обвал производства и потребления без девальвации - есть, обвал доходов бюджета и фонда оплаты труда без девальвации - есть, а падения цен на РН без девальвации - ни-ни, не будет, это святое и законам экономики не подчиняется
Я и падения фонда оплаты труда в вашей компании пока не вижу. А пока вам зп на 50% не урежут - цены на РН непокобелимы.
remark написав:Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике,
один я вижу противоречия между выделенными фрагментами? Автор прояснит как в условиях "разваливающейся экономики" может что-то стабильно дорожать? или хотя бы не дешеветь (в долларовом эквиваленте).
Инфляция при стабильном курсе это иллюзия "дорожая в долларах", такое возможно когда в страну заходит валюты больше чем выходит. Но все понимают заходит спекулятивный капитал либо кредиты, рано или поздно они выйдут и зубов у НБУ не хватит зубами удерживать курс.
Девальвация грянет сразу же, как только вырастут учетные ставки основных мировых валют и начнется отток валюты из Украины, который можно остановить только девалом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 20:48, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
airmax78 написав:А без глубокого девала не будет никакого падения цен на РН.
Обвал производства и потребления без девальвации - есть, обвал доходов бюджета и фонда оплаты труда без девальвации - есть, а падения цен на РН без девальвации - ни-ни, не будет, это святое и законам экономики не подчиняется
зрадист, мож вам в премьеры? ненуашо? они походу всякие там экономические отчеты даже не читают а вы такой весь умный, раскроете нелоху правду про глубину ппца, откроете им глазки так сказать....
remark написав:Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике,
один я вижу противоречия между выделенными фрагментами? Автор прояснит как в условиях "разваливающейся экономики" может что-то стабильно дорожать? или хотя бы не дешеветь (в долларовом эквиваленте).
Инфляция при стабильном курсе это иллюзия "дорожая в долларах", такое возможно когда в страну заходит валюты больше чем выходит. Но все понимают заходит спекулятивный капитал либо кредиты, рано или поздно они выйдут и зубов НБУ не хватит удержать курс.
alex_1 написав:Уважаемые форумчане! Прошу высказать ваше мнение относительно перспектив ценовой динамики на вторичке на ближайшие полгода-год. Полагаю, есть факторы, которые могут влиять как на снижение цены в долларах: - возможная девальвация, - падение покупательной способности. Так и повышение цены: - проблемы у ряда застройщиков и, как следствие, переход части покупателей с первички на вторичку; - снижение дохода по депозитам и последующий переток части депозитчиков на рынок недвижимости; - отложенный спрос; - запуск ипотеки (мало верится). Интересует мнение по сегменту: жилой фонд после 2005 года, двушки-трешки, ценовой диапазон средний и ниже. Прошу высказаться. Всем спасибо
- девальвации похоже не предвидится, зубами будут держать как во времена чивакуня; - покупательная способность на недвижимость не снизилась, наоборот присутствует паника, ввиду ограниченного выбора; - проблем у флагманов-застройщиков нет, остальные не в счет, флагманы тянут цены вверх; - те кто зарабатывал в гривне на депозитах на недвигу уже отоварились новостроями и в такие игры теперь не играют, так как ставки не те, либо в валютном кэше, либо нашли другую нишу и молчат; - отложенный спрос(как термин уже не актуален) спрос есть в Киеве всегда, а учитывая амбиции понаехов не иссякнет никогда; - ипотека(скорее будет) и это самое большое зло, которое еще разгонит цены, но рылы этого очень ждут. Вывод: Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике, да и затарившиеся в шоколадный период варшавскими по 19-23куе и эвриками по 17-20 куе, так просто не сдадутся и своего не упустят, таких шансов для них больше не будет. Как то так, мне можно не верить, но Влад с Трибекой подтвердят, что дешевле не будет.
депо в ноль, кеш в ноль, крахбакса, і тільки бетон КРЖН - тиха гавань.
remark написав:Если вы хотите купить для жизни, то покупайте что попадается, даже с завышенным ценником, дальше будет сложнее купить, можно конечно копить дальше, если у вас доходы не менее 5тыс.у.е.,но если котлета, то котлеты к сожалению высохают, этому способствуют псевдостабильность при разваливающейся экономике,
один я вижу противоречия между выделенными фрагментами? Автор прояснит как в условиях "разваливающейся экономики" может что-то стабильно дорожать? или хотя бы не дешеветь (в долларовом эквиваленте).
Инфляция при стабильном курсе это иллюзия "дорожая в долларах", такое возможно когда в страну заходит валюты больше чем выходит. Но все понимают заходит спекулятивный капитал либо кредиты, рано или поздно они выйдут и зубов НБУ не хватит удержать курс.
Уже беру. Дайте две. У меня комната в общаге в Германии попросторнее.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
airmax78 написав:А без глубокого девала не будет никакого падения цен на РН.
Обвал производства и потребления без девальвации - есть, обвал доходов бюджета и фонда оплаты труда без девальвации - есть, а падения цен на РН без девальвации - ни-ни, не будет, это святое и законам экономики не подчиняется
зрадист, мож вам в премьеры? ненуашо? они походу всякие там экономические отчеты даже не читают а вы такой весь умный, раскроете нелоху правду про глубину ппца, откроете им глазки так сказать....
Прохожий написав:зрадист, мож вам в премьеры? ненуашо? они походу всякие там экономические отчеты даже не читают а вы такой весь умный, раскроете нелоху правду про глубину ппца, откроете им глазки так сказать....
А вы, поди, такой доверчивый, что и в гончаруковские +40% ВВП за 5 лет верили? Не советую... по-дружески не советую. А уж в предвыборное балабольство - тем более.
Растить зарплаты в условиях обвала производства и беспрецедентного бюджетного дефицита можно только с помощью аццкой эмиссии, а это в свою очередь то, чего рокетчики боятся больше всего на свете, поскольку запускает девальвацию.
Впрочем, я уже объяснял, что хоть девальвация и не панацея, но явно лучше, чем стагфляция... Так что не стоит вам ее бояться, особенно, если приготовиться к ней
теперь немного понятнее, вы путаете монетарные и структурные причины инфляции, в чём разница? при монетарных дорожает синхронно всё только в разных пропорциях, от хруща на окраине до бизнес класса. Структурная инфляция точечная и зависит от нескольких сложившихся факторов строго по определенному виду товара (например ситуационный дефицит).
Простой пример пришла бабка на базар продавать огурцы, внезапно обнаружилось что покупателей много а огурцы есть только у неё, естественно она поднимает цену выше юбки.
На любом рынке будь то падающем или растущем есть недооцененные объекты (которые как правило в меньшинстве). На них не нужно ориентироваться при анализе, чтобы не попадать в ловушку "ошибка выжившего".
Абсолютное большинство киевских объектов - переоценены, я давал примеры стоимости недвижимости в Братиславе где есть ипотека и зарплаты выше Киевских.
Я не утверждаю что переоцененая киевская недвижимость завтра сдуется в цене, но тот кто её покупает играет с переоцененным активом.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 21:37, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman