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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4549455045514552>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:08

  vitaliian написав:
  remark написав:Вот вам пример стабильного дорожая в нынешних условиях, не нравится разваливающаяся, назовите как хотите, хоть пир среди чумы:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-k-kv ... ItCZb.html

теперь немного понятнее, вы путаете монетарные и структурные причины инфляции, в чём разница? при монетарных дорожает синхронно всё только в разных пропорциях, от хруща на окраине до бизнес класса. Структурная инфляция точечная и зависит от нескольких сложившихся факторов строго по определенному виду товара (например ситуационный дефицит).

Простой пример пришла бабка на базар продавать огурцы, внезапно обнаружилось что покупателей много а огурцы есть только у неё, естественно она поднимает цену выше юбки. К чему я это говорю, на любом рынке будь то падающем или растущем есть недооцененные объекты, а есть переоценные. На них не нужно ориентироваться при анализе, чтобы не попадать в ловушку "ошибка выжившего". Большинство киевских объектов переоценены, я давал примеры стоимости недвижимости в Братиславе где есть ипотека и зарплаты выше Киевских.

Я не утверждаю что переоцененая киевская недвижимость завтра сдуется в цене, но тот кто её покупает играет с переоцененным активом.


К сожалению недооцененных объектов не наблюдается или я опять чего то не заметил?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:К сожалению недооцененных объектов не наблюдается или я опять чего то не заметил?
была бы математическая формула рыночной оценки объекта которая бы учитывала всё за что готов платить пересичный, можно было бы натянуть сову на глобус и увидеть что из объектов недооценено.

В теории кто изучает этот рынок годами тот интуитивно издалека узнаёт недооцененный объект, я этот рынок серьёзно не изучал, но пытался здесь доказать что не может 2 одинаковых квартиры в Ирпене и на окраине Киева отличаться по цене на 30% (в Ирпене те же дороги, парки, сады, школы, супермаркеты как на трое или на венике, при этом доходы киевские потому что все работают в столице).

Посему делаю вывод примерно +/- на столько переоценен кржн "доплатой за бренд" (точнее доплатой за инвестиционную привлекательность). Вангую именно на этот % и просядет рынок, не то время чтобы переплачивать за воздух.
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:34

  vitaliian написав:Посему делаю вывод примерно +/- на столько переоценен кржн "доплатой за бренд" (точнее доплатой за инвестиционную привлекательность). Вангую именно на этот % и просядет рынок, не то время чтобы переплачивать за воздух.


Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 21:54

  vitaliian написав:
  remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.


Что то никак они не хотят к Ирпеню подтягиваться, вот даже кавалирка 21кв.м на окраине Лесного 31куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:01

  remark написав:
  vitaliian написав:
  remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.


Что то никак они не хотят к Ирпеню подтягиваться, вот даже кавалирка 21кв.м на окраине Лесного 31куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84

реально как для такого объекта ремонт супер, только двери в холодильнике нужно перевесить)
думаю на сегодня реально 25куе Ок
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:02

  remark написав:
  vitaliian написав:
  remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.


Что то никак они не хотят к Ирпеню подтягиваться, вот даже кавалирка 21кв.м на окраине Лесного 31куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84
значит я неправ и каждый понаех мечтает о вонючке в Киеве за 31куе. :lol:
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 22:04, всього редагувалось 1 раз.
верю в евро... по 1,4
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vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:04

  Прохожий написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84

реально как для такого объекта ремонт супер, только двери в холодильнике нужно перевесить)
думаю на сегодня реально 25куе Ок[/quote]
Может Флаю предложим,пусть окружает Киев дальше кавалирками)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Может Флаю предложим,пусть окружает Киев дальше кавалирками)
Какому флаю, я с утра внесу задаток не глядя.
верю в евро... по 1,4
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:09

  vitaliian написав:Что то никак они не хотят к Ирпеню подтягиваться, вот даже кавалирка 21кв.м на окраине Лесного 31куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84
значит я неправ и каждый понаех мечтает о вонючке в Киеве за 31куе. :lol:[/quote]

А что поделаешь, если на большее понаех не заработал, а впереди всегда бегут спекулянты с мешками денег и сметают все недооцененное, прийдеться соглашаться на вонючку, кому и кобыла невеста) жизнь это боль.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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