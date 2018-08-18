vitaliian написав:

remark написав: Вот вам пример стабильного дорожая в нынешних условиях, не нравится разваливающаяся, назовите как хотите, хоть пир среди чумы:

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/1-k-kv ... ItCZb.html Вот вам пример стабильного дорожая в нынешних условиях, не нравится разваливающаяся, назовите как хотите, хоть пир среди чумы:

теперь немного понятнее, вы путаете монетарные и структурные причины инфляции, в чём разница? при монетарных дорожает синхронно всё только в разных пропорциях, от хруща на окраине до бизнес класса. Структурная инфляция точечная и зависит от нескольких сложившихся факторов строго по определенному виду товара (например ситуационный дефицит).Простой пример пришла бабка на базар продавать огурцы, внезапно обнаружилось что покупателей много а огурцы есть только у неё, естественно она поднимает цену выше юбки. К чему я это говорю, на любом рынке будь то падающем или растущем есть недооцененные объекты, а есть переоценные. На них не нужно ориентироваться при анализе, чтобы не попадать в ловушку "ошибка выжившего". Большинство киевских объектов переоценены, я давал примеры стоимости недвижимости в Братиславе где есть ипотека и зарплаты выше Киевских.Я не утверждаю что переоцененая киевская недвижимость завтра сдуется в цене, но тот кто её покупает играет с переоцененным активом.