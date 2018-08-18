Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
теперь немного понятнее, вы путаете монетарные и структурные причины инфляции, в чём разница? при монетарных дорожает синхронно всё только в разных пропорциях, от хруща на окраине до бизнес класса. Структурная инфляция точечная и зависит от нескольких сложившихся факторов строго по определенному виду товара (например ситуационный дефицит).
Простой пример пришла бабка на базар продавать огурцы, внезапно обнаружилось что покупателей много а огурцы есть только у неё, естественно она поднимает цену выше юбки. К чему я это говорю, на любом рынке будь то падающем или растущем есть недооцененные объекты, а есть переоценные. На них не нужно ориентироваться при анализе, чтобы не попадать в ловушку "ошибка выжившего". Большинство киевских объектов переоценены, я давал примеры стоимости недвижимости в Братиславе где есть ипотека и зарплаты выше Киевских.
Я не утверждаю что переоцененая киевская недвижимость завтра сдуется в цене, но тот кто её покупает играет с переоцененным активом.
К сожалению недооцененных объектов не наблюдается или я опять чего то не заметил?
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark написав:К сожалению недооцененных объектов не наблюдается или я опять чего то не заметил?
была бы математическая формула рыночной оценки объекта которая бы учитывала всё за что готов платить пересичный, можно было бы натянуть сову на глобус и увидеть что из объектов недооценено.
В теории кто изучает этот рынок годами тот интуитивно издалека узнаёт недооцененный объект, я этот рынок серьёзно не изучал, но пытался здесь доказать что не может 2 одинаковых квартиры в Ирпене и на окраине Киева отличаться по цене на 30% (в Ирпене те же дороги, парки, сады, школы, супермаркеты как на трое или на венике, при этом доходы киевские потому что все работают в столице).
Посему делаю вывод примерно +/- на столько переоценен кржн "доплатой за бренд" (точнее доплатой за инвестиционную привлекательность). Вангую именно на этот % и просядет рынок, не то время чтобы переплачивать за воздух.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
vitaliian написав:Посему делаю вывод примерно +/- на столько переоценен кржн "доплатой за бренд" (точнее доплатой за инвестиционную привлекательность). Вангую именно на этот % и просядет рынок, не то время чтобы переплачивать за воздух.
Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.
Востаннє редагувалось vitaliian в Суб 27 чер, 2020 21:47, всього редагувалось 2 разів.
верю в евро... по 1,4 не читаю airmax78, Vlad442, UA, Natt, kyk, hume, kingkongovets, Прохожий, Первый, flyman
remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.
remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.
remark написав:Прийдеться переплачивать за бренд, так как Ирпень никогда не станет Киевом, как вы не вангуйте)
круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.
значит я неправ и каждый понаех мечтает о вонючке в Киеве за 31куе. [/quote]
А что поделаешь, если на большее понаех не заработал, а впереди всегда бегут спекулянты с мешками денег и сметают все недооцененное, прийдеться соглашаться на вонючку, кому и кобыла невеста) жизнь это боль.
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.