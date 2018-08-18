Только фото в аватаре смените, а то рылы не захотят с вами дело иметь, отпугнете)
А так да, надо брать, а то уведут пегаса)
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:10
Только фото в аватаре смените, а то рылы не захотят с вами дело иметь, отпугнете)
А так да, надо брать, а то уведут пегаса)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:31
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.
Додано: Суб 27 чер, 2020 22:36
я почекаю, коли скупляться панікьори ...
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