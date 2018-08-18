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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4549455045514552

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:10

  vitaliian написав:
  remark написав:Может Флаю предложим,пусть окружает Киев дальше кавалирками)
Какому флаю, я с утра внесу задаток не глядя.


Только фото в аватаре смените, а то рылы не захотят с вами дело иметь, отпугнете)
А так да, надо брать, а то уведут пегаса)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  remark написав:
  vitaliian написав:круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.


Что то никак они не хотят к Ирпеню подтягиваться, вот даже кавалирка 21кв.м на окраине Лесного 31куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84
значит я неправ и каждый понаех мечтает о вонючке в Киеве за 31куе.
Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:36

  remark написав:
  Прохожий написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodayu-1-k-kvartiru-gostinka-ul-kosm-volkova-24-m-lesnaya-lsova-IDI6e7B.html
реально как для такого объекта ремонт супер, только двери в холодильнике нужно перевесить)
думаю на сегодня реально 25куе Ок

Может Флаю предложим,пусть окружает Киев дальше кавалирками)

я почекаю, коли скупляться панікьори ...
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flyman
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