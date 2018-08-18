Додано: Суб 27 чер, 2020 23:35

Vlad442 написав: Вот вы вангуете -40%, но при этом не выставили свою квартиру на продажу, чтобы удвоить свои метры. Потому что понимаете, что цифры цифрами, а своя рубашка ближе к телу.

Вот вы вангуете -40%, но при этом не выставили свою квартиру на продажу, чтобы удвоить свои метры. Потому что понимаете, что цифры цифрами, а своя рубашка ближе к телу.

Так я в своей квартире живу! Кейсы таких продаж будут минимальными в любой кризис, не связанный с войной на территории/вблизи расположения квартиры.И совсем другое дело пул объектов в собственности застройщиков, барыг и флэтлордов, который в случае превышения пула спроса работает на снижение цены.Пул объектов застройщиков на сегодня - средний по размеру. А вот пул объектов барыг и флэтлордов - рекордный (что абсолютно объяснимо, учитывая 4 года длинного восходящего тренда).Спрос же - минимальный во всех сегментах покупки и аренды, кроме загородных домов.Вот вам и математика перспектив КРЖН без наукообразных данных (если с ними - неугодно).К слову, выше по тексту интересовались особенно переоцененными объектами - мне жаль, но это именно однушки в нижне-среднем сегменте, так излюбленные лордами.Именно на эти объекты в последние годы пришелся самый большой фокус барыг, выгребавших у застройщиков объекты с наименьшей стоимостью входа, и у флэтлордов, нагребавших наиболее маленькие объекты под аренду в борьбе за быстрый ROI...В итоге входной билет в КРЖН вырос в цене едва ли не вдвое сильнее, чем медиана. И именно он будет наиболее пострадавшим сегментом на волне коррекции.PS: да, и еще раз прошу не искажать мой прогноз падения на 20-40%. А то получается, что вы здесь говорите о бОльшем падении, чем яНе уверен, что вам такая роль устроит