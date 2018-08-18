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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4550455145524553>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:10

  vitaliian написав:
  remark написав:Может Флаю предложим,пусть окружает Киев дальше кавалирками)
Какому флаю, я с утра внесу задаток не глядя.


Только фото в аватаре смените, а то рылы не захотят с вами дело иметь, отпугнете)
А так да, надо брать, а то уведут пегаса)
Земные желания подобны солнечным лучам в темной комнате. Они кажутся чем-то материальным, пока не попробуешь их схватить.
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vitaliian написав:
  remark написав:
  vitaliian написав:круто вы решили за покупателей трои сколько им надо заплатить за вашу мечту). В цивилизованных странах есть примеры когда пригород стоит дороже города к которому он относится. В нашем случае скорее Киев (непристижные районы) упадут к ценам Ирпеня. Потому что ничего такого замечательного в Трое или на Венике нет, чтоб за них переплачивать.


Что то никак они не хотят к Ирпеню подтягиваться, вот даже кавалирка 21кв.м на окраине Лесного 31куе.
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/proday ... 5d1eedae84
значит я неправ и каждый понаех мечтает о вонючке в Киеве за 31куе.
Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 22:36

  remark написав:
  Прохожий написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodayu-1-k-kvartiru-gostinka-ul-kosm-volkova-24-m-lesnaya-lsova-IDI6e7B.html
реально как для такого объекта ремонт супер, только двери в холодильнике нужно перевесить)
думаю на сегодня реально 25куе Ок

Может Флаю предложим,пусть окружает Киев дальше кавалирками)

я почекаю, коли скупляться панікьори ...
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:07

  zРадио написав:Формально Кабмин с себя снял ответственность, передав вопросы управления карантинными мероприятиями в регионы. Вы не задумывались, почему? Не хотят отвечать за экономический коллапс. Но у населения то и собственные стоперы срабатывают. Его активность в неблагоприятных регионах (включающих и Киев) снова начала падать - впервые со 2-й декады апреля...
https://q.rating.zone/

В чем разница между инвестбанкирами и инвесторами? В том, что первые рискуют чужими деньгами, вторые своими. У вторых более взвешенный и реалистичный подход, вторые склонны бездумно кидаться цифрами чтобы привлечь клиента. Прямо как риелторы.
Вот вы вангуете -40%, но при этом не выставили свою квартиру на продажу, чтобы удвоить свои метры. Потому что понимаете, что цифры цифрами, а своя рубашка ближе к телу.
Я понимаю, что продав что-то сейчас, положив кэш под матрас, потеряв аренду, я на 100% влечу. И мне для этого не нужны никакие "аналитические данные", которые тащатся сюда без понимания. Цифры ради цифр.

Итак счет пошел. Виртуальный я купил квартиру в Эврике за 87,5, ссылку на которую я приводил, и сейчас делаю ремонт.
Вариант 1. Под семью. Стоимость будет 6 тыс. С первого сентября доход 14000 гривен.
Вариант 2. Вильночеловек разрезал ее на две однушки, вынес часть несущей стены. Расходы 9 тыс долларов. С первого сентября сдаю за 18-19 тыс гривен.
Виртуальный вы держите 87,5 + 6 (или 9) тыс под матрасом, ожидая -20...40%.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.

Я слышал, что сдать что-то в Ирпене очень сложно было и перед карантином.
Самый дешевый сегмент привлекал инвесторов, у которых не хватало денег на Киев, просто тем, что он самый дешевый. Когда пришло время монетизировать доход от инвестиции, оказалось, что у арендаторов другой взгляд на жизнь, удобство, локацию.
Вообще, я считаю, что самый честный показатель ценности жилья это цена аренды. У арендатора больше здравого смысла, чем у покупателя. Он снимает то, что нужно здесь и сейчас. Он не зашорен ни "ой как дешево продают", ни "это же элитка и центр - вечная ценность". Он даже за близость к метро без необходимости переплачивать не будет, тогда как покупатель для себя или под аренду будет молиться на метро, жертвуя более важными критериями.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:22



миннулорічні воспєватєлі Саги визначилися із "правильним" наступним мером столиці?
по розкладам будівельної мафії Бігус норм так накинув ...
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:24

Господа, вот я случайно наткнулся на графики смертности в Британии от испанки в 1918-1919.
Первая летняя волна, за ней в пять раз выше по смертности осенняя.
Как бы не упала еще аренда в пол сенью. И так многие позакрывали квартиры до лучших времен. Очень большая неопределенность впереди.
Зображення

Источник вики испанка.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:29

  Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.

как понять, что вы не врёте?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:35

  Vlad442 написав:Вот вы вангуете -40%, но при этом не выставили свою квартиру на продажу, чтобы удвоить свои метры. Потому что понимаете, что цифры цифрами, а своя рубашка ближе к телу.


Так я в своей квартире живу! Кейсы таких продаж будут минимальными в любой кризис, не связанный с войной на территории/вблизи расположения квартиры.

И совсем другое дело пул объектов в собственности застройщиков, барыг и флэтлордов, который в случае превышения пула спроса работает на снижение цены.

Пул объектов застройщиков на сегодня - средний по размеру. А вот пул объектов барыг и флэтлордов - рекордный (что абсолютно объяснимо, учитывая 4 года длинного восходящего тренда).

Спрос же - минимальный во всех сегментах покупки и аренды, кроме загородных домов.

Вот вам и математика перспектив КРЖН без наукообразных данных (если с ними - неугодно).

К слову, выше по тексту интересовались особенно переоцененными объектами - мне жаль, но это именно однушки в нижне-среднем сегменте, так излюбленные лордами.

Именно на эти объекты в последние годы пришелся самый большой фокус барыг, выгребавших у застройщиков объекты с наименьшей стоимостью входа, и у флэтлордов, нагребавших наиболее маленькие объекты под аренду в борьбе за быстрый ROI...

В итоге входной билет в КРЖН вырос в цене едва ли не вдвое сильнее, чем медиана. И именно он будет наиболее пострадавшим сегментом на волне коррекции.

PS: да, и еще раз прошу не искажать мой прогноз падения на 20-40%. А то получается, что вы здесь говорите о бОльшем падении, чем я :D Не уверен, что вам такая роль устроит
Востаннє редагувалось zРадио в Суб 27 чер, 2020 23:38, всього редагувалось 1 раз.
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