|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:37
Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?
Есть еще Чабаны.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 35114
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 869 раз.
- Подякували: 4112 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:38
Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?
Я писал здесь что дешевый сегмент выстоял.
Чабаны-парадиз держаться.
Думаю по городу +- такая же картина.
Может быть осенью вторая волна короны намного сильнее. Вот тогда станет ясно выстоит ли аренда.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 904
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 1271 раз.
- Подякували: 146 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:46
Vlad442 написав: Faceless написав:
Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.
Я слышал, что сдать что-то в Ирпене очень сложно было и перед карантином.
Самый дешевый сегмент привлекал инвесторов, у которых не хватало денег на Киев, просто тем, что он самый дешевый. Когда пришло время монетизировать доход от инвестиции, оказалось, что у арендаторов другой взгляд на жизнь, удобство, локацию.
Вообще, я считаю, что самый честный показатель ценности жилья это цена аренды. У арендатора больше здравого смысла, чем у покупателя. Он снимает то, что нужно здесь и сейчас. Он не зашорен ни "ой как дешево продают", ни "это же элитка и центр - вечная ценность". Он даже за близость к метро без необходимости переплачивать не будет, тогда как покупатель для себя или под аренду будет молиться на метро, жертвуя более важными критериями.
В Бучі рік тому оренда 1к, 6тис. грн.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19986
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:50
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.
как понять, что вы не врёте?
Тут можно джентельмену поверить и на слово
А вот с интерпретацией увиденного - беда-беда. Vlad442
, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...
С тем, что на рынке много иррациональных лордов и продавцов, которые будут сопротивляться тренду и до посинения пытаться сдать/продать по старым ценам, никто не спорит. Такие даже высказывались на этой ветке...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6338
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1073 раз.
- Подякували: 2438 раз.
-
- Профіль
-
3
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|18601
|3052773
|
|
|466
|198301
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13988
|
|