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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:37

  Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?

Есть еще Чабаны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:38

  Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?


Я писал здесь что дешевый сегмент выстоял.
Чабаны-парадиз держаться.
Думаю по городу +- такая же картина.

Может быть осенью вторая волна короны намного сильнее. Вот тогда станет ясно выстоит ли аренда.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:46

  Vlad442 написав:
  Faceless написав:Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.

Я слышал, что сдать что-то в Ирпене очень сложно было и перед карантином.
Самый дешевый сегмент привлекал инвесторов, у которых не хватало денег на Киев, просто тем, что он самый дешевый. Когда пришло время монетизировать доход от инвестиции, оказалось, что у арендаторов другой взгляд на жизнь, удобство, локацию.
Вообще, я считаю, что самый честный показатель ценности жилья это цена аренды. У арендатора больше здравого смысла, чем у покупателя. Он снимает то, что нужно здесь и сейчас. Он не зашорен ни "ой как дешево продают", ни "это же элитка и центр - вечная ценность". Он даже за близость к метро без необходимости переплачивать не будет, тогда как покупатель для себя или под аренду будет молиться на метро, жертвуя более важными критериями.

В Бучі рік тому оренда 1к, 6тис. грн.
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flyman
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Повідомлення Додано: Суб 27 чер, 2020 23:50

  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.

как понять, что вы не врёте?


Тут можно джентельмену поверить и на слово :D А вот с интерпретацией увиденного - беда-беда.

Vlad442, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...

С тем, что на рынке много иррациональных лордов и продавцов, которые будут сопротивляться тренду и до посинения пытаться сдать/продать по старым ценам, никто не спорит. Такие даже высказывались на этой ветке...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:54

  zРадио написав:
  Yuri_T написав:
  Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.

как понять, что вы не врёте?


Тут можно джентельмену поверить и на слово :D А вот с интерпретацией увиденного - беда-беда.

Vlad442, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...

С тем, что на рынке много иррациональных лордов и продавцов, которые будут сопротивляться тренду и до посинения пытаться сдать/продать по старым ценам, никто не спорит. Такие даже высказывались на этой ветке...

45 минут, докарантинная цена, через 2 часа после размещения объявления у меня на карте уже были деньги. И это то, от чего в условиях тотального пца, на который ты тут надр без устали, отказываются в первую очередь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 00:55

  zРадио написав:
  airmax78 написав:
  Vlad442 написав:Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.
Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.

Зрадио капитуляцию не примет и будет продолжать ежедневно выкладывать новые и новые доказательства неминуемого падения рынка.


Не глупи, я буду выкладывать не новые доказательства падения рынка, а новые макроэкономические данные. Пока они ухудшаются и создают предпосылки для дальнейшего падения рынка. Но на каком-то этапе картина поменяется. Быстрого восстановления я не жду. А там - проживем осень и будем посмотреть.

Относительно курса гривны - Влад, увы, не понимает, что девальвация ему на пользу, и продолжает уповать на стабильность курса. Девальвация - это ужасный конец. Более глубокое, но и более быстрое падение КРЖН. Не-девальвация - ужас без конца. Менее глубокое, но более затяжное падение и медленное восстановление.

В первом варианте умный флэтлорд и квартирками с хорошим ROI прирастет, и быстрее выйдет на роста арендных платежей. Во-втором, длительная стагфляция без мотивации к расширению...


мысли вслух: да, красиво сказал.

ваши посты на валютной ветке также привлекают внимание своей адекватностью.

зРадио, а не желаете статейку написать для бомбера?
baraka
 
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