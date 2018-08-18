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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 27 чер, 2020 23:37
Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?
Есть еще Чабаны.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:38
Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет. Количество предложений существенно сократилось.
Цены аренды восстановились до уровня февраля, или это единичный оазис благополучия?
Я писал здесь что дешевый сегмент выстоял.
Чабаны-парадиз держаться.
Думаю по городу +- такая же картина.
Может быть осенью вторая волна короны намного сильнее. Вот тогда станет ясно выстоит ли аренда.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:46
Vlad442 написав: Faceless написав:
Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.
Я слышал, что сдать что-то в Ирпене очень сложно было и перед карантином.
Самый дешевый сегмент привлекал инвесторов, у которых не хватало денег на Киев, просто тем, что он самый дешевый. Когда пришло время монетизировать доход от инвестиции, оказалось, что у арендаторов другой взгляд на жизнь, удобство, локацию.
Вообще, я считаю, что самый честный показатель ценности жилья это цена аренды. У арендатора больше здравого смысла, чем у покупателя. Он снимает то, что нужно здесь и сейчас. Он не зашорен ни "ой как дешево продают", ни "это же элитка и центр - вечная ценность". Он даже за близость к метро без необходимости переплачивать не будет, тогда как покупатель для себя или под аренду будет молиться на метро, жертвуя более важными критериями.
В Бучі рік тому оренда 1к, 6тис. грн.
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Додано: Суб 27 чер, 2020 23:50
Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.
как понять, что вы не врёте?
Тут можно джентельмену поверить и на слово
А вот с интерпретацией увиденного - беда-беда. Vlad442
, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...
С тем, что на рынке много иррациональных лордов и продавцов, которые будут сопротивляться тренду и до посинения пытаться сдать/продать по старым ценам, никто не спорит. Такие даже высказывались на этой ветке...
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:54
zРадио написав: Yuri_T написав: Vlad442 написав:
Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.
как понять, что вы не врёте?
Тут можно джентельмену поверить и на слово
А вот с интерпретацией увиденного - беда-беда. Vlad442
, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...
С тем, что на рынке много иррациональных лордов и продавцов, которые будут сопротивляться тренду и до посинения пытаться сдать/продать по старым ценам, никто не спорит. Такие даже высказывались на этой ветке...
45 минут, докарантинная цена, через 2 часа после размещения объявления у меня на карте уже были деньги. И это то, от чего в условиях тотального пца, на который ты тут надр без устали, отказываются в первую очередь.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 00:55
zРадио написав: airmax78 написав: Vlad442 написав:
Хорошо, признаю очевидное и сажусь вместе с вами ждать падение цен на недвигу на 40%.
Даже не буду говорить, что вся эта статистика относится к 100% населения, тогда как игроки на рынке покупки недвиги всего 2% и у них динамика может быть другая. Что в Украине очень много чпшников-единщиков, чьи доходы не так просто учесть, что многие получают в конвертах, многие зарабатывают не в Украине.
Зрадио капитуляцию не примет и будет продолжать ежедневно выкладывать новые и новые доказательства неминуемого падения рынка.
Не глупи, я буду выкладывать не новые доказательства падения рынка, а новые макроэкономические данные. Пока они ухудшаются и создают предпосылки для дальнейшего падения рынка. Но на каком-то этапе картина поменяется. Быстрого восстановления я не жду. А там - проживем осень и будем посмотреть.
Относительно курса гривны - Влад, увы, не понимает, что девальвация ему на пользу, и продолжает уповать на стабильность курса. Девальвация - это ужасный конец. Более глубокое, но и более быстрое падение КРЖН. Не-девальвация - ужас без конца. Менее глубокое, но более затяжное падение и медленное восстановление.
В первом варианте умный флэтлорд и квартирками с хорошим ROI прирастет, и быстрее выйдет на роста арендных платежей. Во-втором, длительная стагфляция без мотивации к расширению...
мысли вслух: да, красиво сказал.
ваши посты на валютной ветке также привлекают внимание своей адекватностью.
зРадио, а не желаете статейку написать для бомбера?
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:02
колеги, гортаючи поспіхом сторінки гілки, у т.ч. різне бачення і аргументи за умовний Тернопіль і умовний Київ, дозволю собі продублювати пост тритижневої давності про Тернопіль. Не заради реклами, а по причині перебування на малій Батьківщині саме у ці дні.
Отож, -Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.
Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.
Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.
Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.
Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.
Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.
Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.
Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.
Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.
Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.
Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.
Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти.
у кожного свої життєві пріоритети, однак після спілкування з тернопільськими друзями вчора-позавчора зрозумів одне: хто хоче жити у спокої (без шаленого темпу бізнесактивності) і на 14-15К гривень (це доволі активні чоловіки, які самі шукають собі роботу у вільному польоті і не привязані до держструктур і відкатів-схем), то тому Тернопіль або аналог.
Хто ж хоче чесно заробляти кваліфікованою справою 1-2К долл, - тому у Київ. Однак, мінуси: час в дорозі, екологія, аренда житла, відсутність соціальних зв"язків і т.п.
Я сам пройшов ці злами свідомості 12 років тому, то пишу зі знанням ситуації і усіх врахованих за і проти.
Модераторів прошу не терти, бо св"ята і офтоп трішки по темі
Готовий відповісти тим, хто реально розглядає варіанти проживання тут-там, а не банальні "вивсеврьотє".
З повагою, Стас!
ПС. До Подолян з Центру - 7-10 хв. на авто, з протилежної окружної по діаметру - до 20 хв. Живу за 30 хв. від Лавіни - не варта вона того
ППС. Від вмісту кисню у повітрі перший день що у мене, що у дружини болять голови. Постійно по приїзду. Мабуть, це один із найвагоміших аргументів за екологію, як на мене. Пишуть друзі, що вчора на ПОХу була zhопа в районі Срібнокільської. Смог такий, що у шпалери пов"їдалось.
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:20
В последние пару лет там жеппа постоянная с разным зловонием
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Додано: Нед 28 чер, 2020 09:30
hume написав:
В последние пару лет там жеппа постоянная с разным зловонием
а в "загазованном" центре стоит запах цветущих лип
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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