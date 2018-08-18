Додано: Нед 28 чер, 2020 09:02

Коротко розповім про Тернопіль для тих, хто його бачив на картинках ... чорно-білих.

Місто молоді, яка переважно живе на зароблені батьками гроші у Європі.

Чотири національних університети - для корочки, окрім одного - Медичного, який дає дуже хороші знання при бажанні вчитись.

Місто парків і прекрасного екологічного стану - багато років - 1 місце по екології через відсутність промисловості.

Місто малого підприємницва і середнього-великого бізнесу в АПК.

Місто для дуже хорошого життя за наявності доходу в 1К ує на сім"ю.

Місто максимально комфортного сполучення транспортом, де з одного району в інший на різних кінцях міста можна заїхати на маршрутці за 45 хв. через "пробки" в центрі Ногами з будь-якого віддаленого району - максимум година до Центру.

Місто з парками і прекрасним озером в самому Центрі.

Місто за 120 км. від Львова і 220 км. до Польщі.

Місто - хаб на Європу у найближчій перспективі завдяки транспортному сполученню.

Місто, де багато вільнолюдей, але з великим прошарком місцевої інтелігенції без львівських понтів і київського мажорства.

Далі на ваше вподобання, інші можуть ще багато написати, хто не так давно звідти.

колеги, гортаючи поспіхом сторінки гілки, у т.ч. різне бачення і аргументи за умовний Тернопіль і умовний Київ, дозволю собі продублювати пост тритижневої давності про Тернопіль. Не заради реклами, а по причині перебування на малій Батьківщині саме у ці дні.Отож, -у кожного свої життєві пріоритети, однак після спілкування з тернопільськими друзями вчора-позавчора зрозумів одне: хто хоче жити у спокої (без шаленого темпу бізнесактивності) і на 14-15К гривень (це доволі активні чоловіки, які самі шукають собі роботу у вільному польоті і не привязані до держструктур і відкатів-схем), то тому Тернопіль або аналог.Хто ж хоче чесно заробляти кваліфікованою справою 1-2К долл, - тому у Київ. Однак, мінуси: час в дорозі, екологія, аренда житла, відсутність соціальних зв"язків і т.п.Я сам пройшов ці злами свідомості 12 років тому, то пишу зі знанням ситуації і усіх врахованих за і проти.Модераторів прошу не терти, бо св"ята і офтоп трішки по теміГотовий відповісти тим, хто реально розглядає варіанти проживання тут-там, а не банальні "вивсеврьотє".З повагою, Стас!ПС. До Подолян з Центру - 7-10 хв. на авто, з протилежної окружної по діаметру - до 20 хв. Живу за 30 хв. від Лавіни - не варта вона тогоППС. Від вмісту кисню у повітрі перший день що у мене, що у дружини болять голови. Постійно по приїзду. Мабуть, це один із найвагоміших аргументів за екологію, як на мене. Пишуть друзі, що вчора на ПОХу була zhопа в районі Срібнокільської. Смог такий, що у шпалери пов"їдалось.