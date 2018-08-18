Vlad442 написав:

Faceless написав: Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять. Очевидно, ценообразование чуть сложнее, чем вы думаете. Собственно, эта разница и говорит о том, что покупатели голосуют деньгами не в пользу Ирпеня. И не важно, рационально это или нет с вашей точки зрения, это просто факт, который нужно принять.

Я слышал, что сдать что-то в Ирпене очень сложно было и перед карантином.Самый дешевый сегмент привлекал инвесторов, у которых не хватало денег на Киев, просто тем, что он самый дешевый. Когда пришло время монетизировать доход от инвестиции, оказалось, что у арендаторов другой взгляд на жизнь, удобство, локацию.Вообще, я считаю, что самый честный показатель ценности жилья это цена аренды. У арендатора больше здравого смысла, чем у покупателя. Он снимает то, что нужно здесь и сейчас. Он не зашорен ни "ой как дешево продают", ни "это же элитка и центр - вечная ценность". Он даже за близость к метро без необходимости переплачивать не будет, тогда как покупатель для себя или под аренду будет молиться на метро, жертвуя более важными критериями.