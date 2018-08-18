Додано: Нед 28 чер, 2020 11:35

zРадио написав: И совсем другое дело пул объектов в собственности застройщиков, барыг и флэтлордов, который в случае превышения пула спроса работает на снижение цены.



Пул объектов застройщиков на сегодня - средний по размеру. А вот пул объектов барыг и флэтлордов - рекордный (что абсолютно объяснимо, учитывая 4 года длинного восходящего тренда).



Спрос же - минимальный во всех сегментах покупки и аренды, кроме загородных домов.



Вот вам и математика перспектив КРЖН без наукообразных данных (если с ними - неугодно). И совсем другое дело пул объектов в собственности застройщиков, барыг и флэтлордов, который в случае превышения пула спроса работает на снижение цены.Пул объектов застройщиков на сегодня - средний по размеру. А вот пул объектов барыг и флэтлордов - рекордный (что абсолютно объяснимо, учитывая 4 года длинного восходящего тренда).Спрос же - минимальный во всех сегментах покупки и аренды, кроме загородных домов.Вот вам и математика перспектив КРЖН без наукообразных данных (если с ними - неугодно).

По первичному тут некоторые неверные вводные. Пул объектов от застройщиков - минимальный, а не средний.Если открыть и полистить ЛУН то окажется что мы сейчас находимся где-то в 2010 году, когда выбор либо из объектов высокого класса с соответствующим ценником, либо совсем жуткие чигиря которые и даром не нужны.Чего-то среднего, пусть и не в центре но у метро, практически ничего нет.То что сейчас строится - распродано либо имеет уже высокий ценник ввиду степени готовности, то что предлагают - котлованы, либо совсем недавно начатые стройки которые материализуются через 3-4 года, либо проблемные по документам стройки. А те несколько объектов которые более менее адекватны понимая всю ситуацию на рынке просто взвинтили цены.Вот это и есть ключевой фактор роста цены на первичном рынке - очень низкое предложение.За счет чего тут будет падение я вот не знаю. Факторы которые могут двинуть цены вниз это либо резкое увеличение количества дешевых строек, либо кратный девал гривны.Но если оживут снова дешевые стройки, то это опустит цены лишь на котлованы, которые лишь через 2-3-4 года материализуются в живое жилье.