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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4551455245534554

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:42

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

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Унуноктий
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:45

  Унуноктий написав:Зображення

а проценти?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:46

  airmax78 написав:45 минут, докарантинная цена, через 2 часа после размещения объявления у меня на карте уже были деньги. И это то, от чего в условиях тотального пца, на который ты тут надр без устали, отказываются в первую очередь.

посты макса все больше превращаются в общий бред типа уны: куплю себе еще однушку, ведь все так прекрасно.
Унуноктий
давайте уже не скромничать
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сразу рост раза в 2 к 2021!
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    jj1981ua
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 10:51

      flyman написав:
      Унуноктий написав:Зображення

    а проценти?

    Там у него все в "ЯКах", после "икс-игрик" это четко указано
    antey1969
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:04

      antey1969 написав:
      flyman написав:
      Унуноктий написав:Зображення

    а проценти?

    Там у него все в "ЯКах", после "икс-игрик" это четко указано

    судячи по шкалі, куяк буде на 80%, тобто при індексі домік.нет $250 м2 КРЖН буде дно і можна буде брати стояки пачками.
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    flyman
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:35

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      zРадио написав:И совсем другое дело пул объектов в собственности застройщиков, барыг и флэтлордов, который в случае превышения пула спроса работает на снижение цены.

    Пул объектов застройщиков на сегодня - средний по размеру. А вот пул объектов барыг и флэтлордов - рекордный (что абсолютно объяснимо, учитывая 4 года длинного восходящего тренда).

    Спрос же - минимальный во всех сегментах покупки и аренды, кроме загородных домов.

    Вот вам и математика перспектив КРЖН без наукообразных данных (если с ними - неугодно).

    По первичному тут некоторые неверные вводные. Пул объектов от застройщиков - минимальный, а не средний.
    Если открыть и полистить ЛУН то окажется что мы сейчас находимся где-то в 2010 году, когда выбор либо из объектов высокого класса с соответствующим ценником, либо совсем жуткие чигиря которые и даром не нужны.
    Чего-то среднего, пусть и не в центре но у метро, практически ничего нет.
    То что сейчас строится - распродано либо имеет уже высокий ценник ввиду степени готовности, то что предлагают - котлованы, либо совсем недавно начатые стройки которые материализуются через 3-4 года, либо проблемные по документам стройки. А те несколько объектов которые более менее адекватны понимая всю ситуацию на рынке просто взвинтили цены.
    Вот это и есть ключевой фактор роста цены на первичном рынке - очень низкое предложение.
    За счет чего тут будет падение я вот не знаю. Факторы которые могут двинуть цены вниз это либо резкое увеличение количества дешевых строек, либо кратный девал гривны.
    Но если оживут снова дешевые стройки, то это опустит цены лишь на котлованы, которые лишь через 2-3-4 года материализуются в живое жилье.
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    Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41

    Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

      Yuri_T написав:
      Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.

    как понять, что вы не врёте?

    Берете олх и переодически мониторите поиском именно интересующие вас предложения в сегменте/комплексе, в котором вы разбираетесь.
    OLX общедоступен.
      zРадио написав:Vlad442, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...

    Я постоянно мониторю цены аренды в последнее время, поэтому вижу как меняются цены и как быстро уходят варианты.
    Vlad442
     
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