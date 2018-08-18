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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:42
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:46
посты макса все больше превращаются в общий бред типа уны: куплю себе еще однушку, ведь все так прекрасно.
Унуноктий
давайте уже не скромничать
сразу рост раза в 2 к 2021!
надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
Додано: Нед 28 чер, 2020 10:51
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:04
судячи по шкалі, куяк буде на 80%, тобто при індексі домік.нет $250 м2 КРЖН буде дно і можна буде брати стояки пачками.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
По первичному тут некоторые неверные вводные. Пул объектов от застройщиков - минимальный, а не средний.
Если открыть и полистить ЛУН то окажется что мы сейчас находимся где-то в 2010 году, когда выбор либо из объектов высокого класса с соответствующим ценником, либо совсем жуткие чигиря которые и даром не нужны.
Чего-то среднего, пусть и не в центре но у метро, практически ничего нет.
То что сейчас строится - распродано либо имеет уже высокий ценник ввиду степени готовности, то что предлагают - котлованы, либо совсем недавно начатые стройки которые материализуются через 3-4 года, либо проблемные по документам стройки. А те несколько объектов которые более менее адекватны понимая всю ситуацию на рынке просто взвинтили цены.
Вот это и есть ключевой фактор роста цены на первичном рынке - очень низкое предложение.
За счет чего тут будет падение я вот не знаю. Факторы которые могут двинуть цены вниз это либо резкое увеличение количества дешевых строек, либо кратный девал гривны.
Но если оживут снова дешевые стройки, то это опустит цены лишь на котлованы, которые лишь через 2-3-4 года материализуются в живое жилье.
Додано: Нед 28 чер, 2020 11:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Берете олх и переодически мониторите поиском именно интересующие вас предложения в сегменте/комплексе, в котором вы разбираетесь.
OLX общедоступен.
Я постоянно мониторю цены аренды в последнее время, поэтому вижу как меняются цены и как быстро уходят варианты.
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