Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:45 минут, докарантинная цена, через 2 часа после размещения объявления у меня на карте уже были деньги. И это то, от чего в условиях тотального пца, на который ты тут надр без устали, отказываются в первую очередь.
посты макса все больше превращаются в общий бред типа уны: куплю себе еще однушку, ведь все так прекрасно. Унуноктий давайте уже не скромничать сразу рост раза в 2 к 2021!
один из способов стать богатым - сделать всех вокруг бедными. надеюсь, дети компрадоров сдохнут в муках.
zРадио написав:И совсем другое дело пул объектов в собственности застройщиков, барыг и флэтлордов, который в случае превышения пула спроса работает на снижение цены.
Пул объектов застройщиков на сегодня - средний по размеру. А вот пул объектов барыг и флэтлордов - рекордный (что абсолютно объяснимо, учитывая 4 года длинного восходящего тренда).
Спрос же - минимальный во всех сегментах покупки и аренды, кроме загородных домов.
Вот вам и математика перспектив КРЖН без наукообразных данных (если с ними - неугодно).
По первичному тут некоторые неверные вводные. Пул объектов от застройщиков - минимальный, а не средний. Если открыть и полистить ЛУН то окажется что мы сейчас находимся где-то в 2010 году, когда выбор либо из объектов высокого класса с соответствующим ценником, либо совсем жуткие чигиря которые и даром не нужны. Чего-то среднего, пусть и не в центре но у метро, практически ничего нет. То что сейчас строится - распродано либо имеет уже высокий ценник ввиду степени готовности, то что предлагают - котлованы, либо совсем недавно начатые стройки которые материализуются через 3-4 года, либо проблемные по документам стройки. А те несколько объектов которые более менее адекватны понимая всю ситуацию на рынке просто взвинтили цены. Вот это и есть ключевой фактор роста цены на первичном рынке - очень низкое предложение. За счет чего тут будет падение я вот не знаю. Факторы которые могут двинуть цены вниз это либо резкое увеличение количества дешевых строек, либо кратный девал гривны. Но если оживут снова дешевые стройки, то это опустит цены лишь на котлованы, которые лишь через 2-3-4 года материализуются в живое жилье.
Vlad442 написав:Проверил предложения аренды по своему комплексу. Цены докорантинные, все дешевые варианты, которые были в мае, давно выгребли и ничего похожего в рекламе сейчас нет.
как понять, что вы не врёте?
Берете олх и переодически мониторите поиском именно интересующие вас предложения в сегменте/комплексе, в котором вы разбираетесь. OLX общедоступен.
zРадио написав:Vlad442, зайдя третьего дня на сайт посмотреть интересующие вас объявления, у вас, конечно же, гораздо больше шансов увидеть экспозицию дорогих объектов, которые НЕ сдаются, и НЕ увидеть экспозицию дешевых объектов, которые сдаются. Ошибка выжившего - почитайте, что это такое...
Я постоянно мониторю цены аренды в последнее время, поэтому вижу как меняются цены и как быстро уходят варианты.
Vlad442 написав:Вот вы вангуете -40%, но при этом не выставили свою квартиру на продажу, чтобы удвоить свои метры. Потому что понимаете, что цифры цифрами, а своя рубашка ближе к телу.
Так я в своей квартире живу! Кейсы таких продаж будут минимальными в любой кризис, не связанный с войной на территории/вблизи расположения квартиры.
Значит вы недостаточно верите в -20-40% чтобы действовать.
В этом и разница между накидывать без осмысления макроэкономическую статистику и инвестировать реальные деньги. Что до макроэкономичской статистики, нужно еще понимать ее влияние на РН. В 16-ом году, когда, фактически, остановилось падение и начался рост, тут приводилось не меньше статистики в стиле все пропало.
Vlad442 написав:Вот вы вангуете -40%, но при этом не выставили свою квартиру на продажу, чтобы удвоить свои метры. Потому что понимаете, что цифры цифрами, а своя рубашка ближе к телу.
Так я в своей квартире живу! Кейсы таких продаж будут минимальными в любой кризис, не связанный с войной на территории/вблизи расположения квартиры.
Значит вы недостаточно верите в -20-40% чтобы действовать.
В этом и разница между накидывать без осмысления макроэкономическую статистику и инвестировать реальные деньги. Что до макроэкономичской статистики, нужно еще понимать ее влияние на РН. В 16-ом году, когда, фактически, остановилось падение и начался рост, тут приводилось не меньше статистики в стиле все пропало.
Эге ж. Такая 100% уверенность, столько времени на аналитику и .... 0 действия.