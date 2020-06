Додано: Нед 28 чер, 2020 12:22

airmax78 написав: Эге ж. Такая 100% уверенность, столько времени на аналитику и .... 0 действия. Эге ж. Такая 100% уверенность, столько времени на аналитику и .... 0 действия.



а я в свою очередь в который раз хочу напомнить, что сей многословный персонаж усиленно топил за свержение власти барыг и многократно утверждал, шо исключительно коррупция виновата в том бедственном положении, в котором мы тогда якобы находились

теперь слово "коррупция" полностью исчезло из его лексикона и теперь главные триггеры, на которые он усиленно напирает - глобальная рецессия и пандемия, а о том что экономика начала рушиться задолго до пандемии и глобальная рецессия оказала намного меньший вред украинской экономике, чем катастрофически дилетантские действия нынешней власти и допуск к схемам старых людей, которых попытались отогнать от кормушек после 14го, он молчит

