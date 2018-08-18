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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4553455445554556>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:03

  Vlad442 написав:Значит вы недостаточно верите в -20-40% чтобы действовать.
В этом и разница между накидывать без осмысления макроэкономическую статистику и инвестировать реальные деньги.
Что до макроэкономичской статистики, нужно еще понимать ее влияние на РН. В 16-ом году, когда, фактически, остановилось падение и начался рост, тут приводилось не меньше статистики в стиле все пропало.


Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.

Далее, "макростатитика без осмысления" - вообще то это вы постоянно задаете вопросы, как читать тот, или иной график, не понимая его предпосылок, экономического смысла и последствий, в том числе для КРЖН.

По 2016-му не могу прокомментировать - не имел счастья читать. Но такой глупости как прогноз падения после качественной отсушки экономики я бы себе точно не позволил. Так что не проводите, пож-ста, левые параллели. Для них здесь нет места!
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:09

  Santehnik написав:По первичному тут некоторые неверные вводные. Пул объектов от застройщиков - минимальный, а не средний.
Если открыть и полистить ЛУН то окажется что мы сейчас находимся где-то в 2010 году, когда выбор либо из объектов высокого класса с соответствующим ценником, либо совсем жуткие чигиря которые и даром не нужны.
Чего-то среднего, пусть и не в центре но у метро, практически ничего нет.
То что сейчас строится - распродано либо имеет уже высокий ценник ввиду степени готовности, то что предлагают - котлованы, либо совсем недавно начатые стройки которые материализуются через 3-4 года, либо проблемные по документам стройки. А те несколько объектов которые более менее адекватны понимая всю ситуацию на рынке просто взвинтили цены.


Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!

Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:11

  baraka написав:мысли вслух: да, красиво сказал.

ваши посты на валютной ветке также привлекают внимание своей адекватностью.

зРадио, а не желаете статейку написать для бомбера?


Спасибо за оценку и предложение :D Нет, статья - это другой жанр. Не желаю. Но не возражаю против любых заимствований, если кто-то другой захочет написать
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:17

  adeges написав:
  zРадио написав: мой прогноз падения на 20-40%. А то получается, что вы здесь говорите о бОльшем падении, чем я :D Не уверен, что вам такая роль устроит


я прошу прощения. 20-40% в среднем кв. м в киеве или в каком сегменте? это в валюте или грн? и на когда?

потому что мой отремонтированный кристал болл упрям: -30% в долларах к осени 2021 среднее по киеву


Падение на 20-40% в долларах в течении 18-30 месяцев. Вариантов сузить границы прогноза, не сев затем с ним в лужу, пока не вижу из-за иррациональных действий НБУ. Если курс продолжат держать зубами, то к осени 2021-го дно КРЖН вряд ли будет достигнуто - экономика войдет в длительную стагфляцию минимум на 2-3 года вперед
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:22

  airmax78 написав:Эге ж. Такая 100% уверенность, столько времени на аналитику и .... 0 действия.


а я в свою очередь в который раз хочу напомнить, что сей многословный персонаж усиленно топил за свержение власти барыг и многократно утверждал, шо исключительно коррупция виновата в том бедственном положении, в котором мы тогда якобы находились
теперь слово "коррупция" полностью исчезло из его лексикона и теперь главные триггеры, на которые он усиленно напирает - глобальная рецессия и пандемия, а о том что экономика начала рушиться задолго до пандемии и глобальная рецессия оказала намного меньший вред украинской экономике, чем катастрофически дилетантские действия нынешней власти и допуск к схемам старых людей, которых попытались отогнать от кормушек после 14го, он молчит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:25

  zРадио написав:
  adeges написав:
  zРадио написав: мой прогноз падения на 20-40%. А то получается, что вы здесь говорите о бОльшем падении, чем я :D Не уверен, что вам такая роль устроит


я прошу прощения. 20-40% в среднем кв. м в киеве или в каком сегменте? это в валюте или грн? и на когда?

потому что мой отремонтированный кристал болл упрям: -30% в долларах к осени 2021 среднее по киеву


Падение на 20-40% в долларах в течении 18-30 месяцев. Вариантов сузить границы прогноза, не сев затем с ним в лужу, пока не вижу из-за иррациональных действий НБУ. Если курс продолжат держать зубами, то к осени 2021-го дно КРЖН вряд ли будет достигнуто - экономика войдет в длительную стагфляцию минимум на 2-3 года вперед

я думаю, що все ж таки тре тягнути час,
девал нічого не дасть, так як світова екноміка в комі,
а от коли почнеться відновлення світової економіки, тоді і ставка ФРС піде догори,
і нікомунепотрібний стане потрібний,
відповідно піде і кредитування бізнеса,
і ставки по депо вверх,
і інфляція почне розганятися,
і девал якраз тоді відбудеться.

А поки що разом із світовою економікою перебуваєм в анабіозі, думаю це оптимальна поведінка, а не бігти поперуду локомотива.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:27

кстати все слышали в***р служанки буймистер (бывшей много лет личной помощницей таруты) о том шо сейчас самое правильное - залить экономику гривной?
а вы продолжайте обсуждать невозможность кратного девала и глобальную рецессию с пандемией
деньги закончатся в бюджете уже вот-вот
и угроау военного вторжения с востока никуда не делась - о ней просто перестали говорить
а мы спорим на 30% упадет, или тока на 20%
Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 28 чер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:37

  kingkongovets написав:кстати все слышали в***р служанки буймийстер (бывшей много лет личной помощницей таруты) о том шо сейчас самое правильное - залить экономику гривной?
а вы продолжайте обсуждать невозможность кратного девала и глобальную рецессию с пандемией
деньги закончатся в бюджете уже вот-вот


Это правда. Но технически "независимый" НБУ имеет монетарные инструменты удержания курса. И вот этот сценарий намного хуже девальвации, поскольку запустит домино корпоративных и частных, а за ними и банковских с бюджетными, дефолтов платежей
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:38

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Значит вы недостаточно верите в -20-40% чтобы действовать.
В этом и разница между накидывать без осмысления макроэкономическую статистику и инвестировать реальные деньги.
Что до макроэкономичской статистики, нужно еще понимать ее влияние на РН. В 16-ом году, когда, фактически, остановилось падение и начался рост, тут приводилось не меньше статистики в стиле все пропало.


Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.

Далее, "макростатитика без осмысления" - вообще то это вы постоянно задаете вопросы, как читать тот, или иной график, не понимая его предпосылок, экономического смысла и последствий, в том числе для КРЖН.

По 2016-му не могу прокомментировать - не имел счастья читать. Но такой глупости как прогноз падения после качественной отсушки экономики я бы себе точно не позволил. Так что не проводите, пож-ста, левые параллели. Для них здесь нет места!



Живете в квартирі за 100куе. Там тре робити ремонт. Продали, з’їхали в сусідню на оренду с 10 кгрн чи за їжу для власника, чи шо там зараз платять. Рік пройшов. -40%. І того 40куе за мінусом витрат на їжу для власника орендної квартири.... якщо занизив вартість Вашої квартири - сорі. Але і проліт буде більший.

Що саме Вам там таке дороге, що коштує 40куе?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:39

zРадио
так назови наконец истинную причину этого пздца, аналитик всратый
вот и вся цена всем твоим писулькам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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