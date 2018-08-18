|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:03
Vlad442 написав:
Значит вы недостаточно верите в -20-40% чтобы действовать.
В этом и разница между накидывать без осмысления макроэкономическую статистику и инвестировать реальные деньги.
Что до макроэкономичской статистики, нужно еще понимать ее влияние на РН. В 16-ом году, когда, фактически, остановилось падение и начался рост, тут приводилось не меньше статистики в стиле все пропало.
Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.
Далее, "макростатитика без осмысления" - вообще то это вы постоянно задаете вопросы, как читать тот, или иной график, не понимая его предпосылок, экономического смысла и последствий, в том числе для КРЖН.
По 2016-му не могу прокомментировать - не имел счастья читать. Но такой глупости как прогноз падения после качественной отсушки экономики я бы себе точно не позволил. Так что не проводите, пож-ста, левые параллели. Для них здесь нет места!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
3
5
3
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:09
Santehnik написав:
По первичному тут некоторые неверные вводные. Пул объектов от застройщиков - минимальный, а не средний.
Если открыть и полистить ЛУН то окажется что мы сейчас находимся где-то в 2010 году, когда выбор либо из объектов высокого класса с соответствующим ценником, либо совсем жуткие чигиря которые и даром не нужны.
Чего-то среднего, пусть и не в центре но у метро, практически ничего нет.
То что сейчас строится - распродано либо имеет уже высокий ценник ввиду степени готовности, то что предлагают - котлованы, либо совсем недавно начатые стройки которые материализуются через 3-4 года, либо проблемные по документам стройки. А те несколько объектов которые более менее адекватны понимая всю ситуацию на рынке просто взвинтили цены.
Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!
Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
3
5
3
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:11
baraka написав:
мысли вслух: да, красиво сказал.
ваши посты на валютной ветке также привлекают внимание своей адекватностью.
зРадио, а не желаете статейку написать для бомбера?
Спасибо за оценку и предложение
Нет, статья - это другой жанр. Не желаю. Но не возражаю против любых заимствований, если кто-то другой захочет написать
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
3
5
3
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:17
adeges написав: zРадио написав:
мой прогноз падения на 20-40%. А то получается, что вы здесь говорите о бОльшем падении, чем я
Не уверен, что вам такая роль устроит
я прошу прощения. 20-40% в среднем кв. м в киеве или в каком сегменте? это в валюте или грн? и на когда?
потому что мой отремонтированный кристал болл упрям: -30% в долларах к осени 2021 среднее по киеву
Падение на 20-40% в долларах в течении 18-30 месяцев. Вариантов сузить границы прогноза, не сев затем с ним в лужу, пока не вижу из-за иррациональных действий НБУ. Если курс продолжат держать зубами, то к осени 2021-го дно КРЖН вряд ли будет достигнуто - экономика войдет в длительную стагфляцию минимум на 2-3 года вперед
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
3
5
3
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:22
airmax78 написав:
Эге ж. Такая 100% уверенность, столько времени на аналитику и .... 0 действия.
а я в свою очередь в который раз хочу напомнить, что сей многословный персонаж усиленно топил за свержение власти барыг и многократно утверждал, шо исключительно коррупция виновата в том бедственном положении, в котором мы тогда якобы находились
теперь слово "коррупция" полностью исчезло из его лексикона и теперь главные триггеры, на которые он усиленно напирает - глобальная рецессия и пандемия, а о том что экономика начала рушиться задолго до пандемии и глобальная рецессия оказала намного меньший вред украинской экономике, чем катастрофически дилетантские действия нынешней власти и допуск к схемам старых людей, которых попытались отогнать от кормушек после 14го, он молчит
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:25
zРадио написав: adeges написав: zРадио написав:
мой прогноз падения на 20-40%. А то получается, что вы здесь говорите о бОльшем падении, чем я
Не уверен, что вам такая роль устроит
я прошу прощения. 20-40% в среднем кв. м в киеве или в каком сегменте? это в валюте или грн? и на когда?
потому что мой отремонтированный кристал болл упрям: -30% в долларах к осени 2021 среднее по киеву
Падение на 20-40% в долларах в течении 18-30 месяцев. Вариантов сузить границы прогноза, не сев затем с ним в лужу, пока не вижу из-за иррациональных действий НБУ. Если курс продолжат держать зубами, то к осени 2021-го дно КРЖН вряд ли будет достигнуто - экономика войдет в длительную стагфляцию минимум на 2-3 года вперед
я думаю, що все ж таки тре тягнути час,
девал нічого не дасть, так як світова екноміка в комі,
а от коли почнеться відновлення світової економіки, тоді і ставка ФРС піде догори,
і нікомунепотрібний стане потрібний,
відповідно піде і кредитування бізнеса,
і ставки по депо вверх,
і інфляція почне розганятися,
і девал якраз тоді відбудеться.
А поки що разом із світовою економікою перебуваєм в анабіозі, думаю це оптимальна поведінка, а не бігти поперуду локомотива.
https://fi202x.blogspot.com/
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 19991
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1114 раз.
- Подякували: 1379 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:27
кстати все слышали в***р служанки буймистер (бывшей много лет личной помощницей таруты) о том шо сейчас самое правильное - залить экономику гривной?
а вы продолжайте обсуждать невозможность кратного девала и глобальную рецессию с пандемией
деньги закончатся в бюджете уже вот-вот
и угроау военного вторжения с востока никуда не делась - о ней просто перестали говорить
а мы спорим на 30% упадет, или тока на 20%
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Нед 28 чер, 2020 12:38, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:37
kingkongovets написав:
кстати все слышали в***р служанки буймийстер (бывшей много лет личной помощницей таруты) о том шо сейчас самое правильное - залить экономику гривной?
а вы продолжайте обсуждать невозможность кратного девала и глобальную рецессию с пандемиейденьги закончатся в бюджете уже вот-вот
Это правда. Но технически "независимый" НБУ имеет монетарные инструменты удержания курса. И вот этот сценарий намного хуже девальвации, поскольку запустит домино корпоративных и частных, а за ними и банковских с бюджетными, дефолтов платежей
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 6346
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1074 раз.
- Подякували: 2441 раз.
-
- Профіль
-
3
5
3
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:38
zРадио написав: Vlad442 написав:
Значит вы недостаточно верите в -20-40% чтобы действовать.
В этом и разница между накидывать без осмысления макроэкономическую статистику и инвестировать реальные деньги.
Что до макроэкономичской статистики, нужно еще понимать ее влияние на РН. В 16-ом году, когда, фактически, остановилось падение и начался рост, тут приводилось не меньше статистики в стиле все пропало.
Очередные пуки в лужу. Единственное жилье, в котором живут, не продают даже с учетом непоколебимой веры в дешевей. Знаете ли, переезд переезд из собственного жилья - это не переезд из арендной квартиры. У вас профессиональная деформация флэтлорда.
Далее, "макростатитика без осмысления" - вообще то это вы постоянно задаете вопросы, как читать тот, или иной график, не понимая его предпосылок, экономического смысла и последствий, в том числе для КРЖН.
По 2016-му не могу прокомментировать - не имел счастья читать. Но такой глупости как прогноз падения после качественной отсушки экономики я бы себе точно не позволил. Так что не проводите, пож-ста, левые параллели. Для них здесь нет места!
Живете в квартирі за 100куе. Там тре робити ремонт. Продали, з’їхали в сусідню на оренду с 10 кгрн чи за їжу для власника, чи шо там зараз платять. Рік пройшов. -40%. І того 40куе за мінусом витрат на їжу для власника орендної квартири.... якщо занизив вартість Вашої квартири - сорі. Але і проліт буде більший.
Що саме Вам там таке дороге, що коштує 40куе?
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 15465
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 2048 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:39
zРадио
так назови наконец истинную причину этого пздца, аналитик всратый
вот и вся цена всем твоим писулькам
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 7654
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 759 раз.
- Подякували: 1242 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|18601
|3053181
|
|
|466
|198321
|
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
|
|13
|13998
|
|