Додано: Нед 28 чер, 2020 12:46

zРадио написав: kingkongovets написав: zРадио

так назови наконец причину, аналитик всратый

вот и вся цена всем твоим писулькам так назови наконец причину, аналитик всратыйвот и вся цена всем твоим писулькам



Я и назвал ее, тупень необразованный - дефицит денежного предложения Я и назвал ее, тупень необразованный - дефицит денежного предложения



откуда взялся дефицит? что стало его причиной?

как это коррелирует с твоими словами полуторагодичной давности?

ну давай, рожай уже, образованный ты наш откуда взялся дефицит? что стало его причиной?как это коррелирует с твоими словами полуторагодичной давности?ну давай, рожай уже, образованный ты наш

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.