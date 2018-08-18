Я и назвал ее, тупень необразованный - дефицит денежного предложения
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Додано: Нед 28 чер, 2020 12:44
Додано: Нед 28 чер, 2020 12:46
откуда взялся дефицит? что стало его причиной?
как это коррелирует с твоими словами полуторагодичной давности?
ну давай, рожай уже, образованный ты наш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:01
А это что - секрет Полишинеля? Перманентный с 2017-го высокий профицит текущего счета, на который необходимо было отвечать пропорциональным увеличением денежной базы с целью стимулирования внутреннего производства и мягкого протекционизма. По факту же жесткой монетарной политикой привлекли не инвестиционный капитал, а спекулятивный, а также создали преференции импорту. Пандемия и локдаун - просто спусковой крючок, запустивший дефляционную спираль "падение спроса -> падение производства -> падение доходов -> падение спроса", а системный дисбаланс формировался годами.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проверяемые цифры чего? Как цифрами описать отсутствие вменяемого предложения? Люди покупают не цифры.
Если год назад на котлету в 50к баксов и желании двухи был выбор из целого ряда комплексов со сдачей в 2020-2021 годах, то сейчас у человека с котлетой в 50к баксов выбор или уходить из среднего сегмента в дешевый, либо добавлять еще 10-20 тыс долларов до нормального комплекса.
Скажки про то что нет продаж мы все слышим, но почему-то когда реально начинаешь изучать рынок, а не теоретизировать, то внезапно оказывается что выбора то и нет. Внезапно оказывается что в хороших комплексах в норм локации либо разводят руками и говорят что ничего нет, либо предлагают котлован с реальной поставкой в 2023-2024 с таким ценником что нуегонафиг, либо просят 60-70к долларов за двуху.
У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.
P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:13
zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:20
Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21
У них сейчас антикризисный период - работы мало. Зрада уже все поделал.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21
... и камлать на него могут исключительно те, кто не имеет ни бизнеса, ни нормальной хорошо оплачиваемой работы, не понимающие шо они то и будут наиболее пострадавшими в этих условиях
"нам нечего терять, кроме своих цепей" - эта тема стара как мир
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?
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Сетевая гигиена: не переходить на личности
Додано: Нед 28 чер, 2020 13:24
Ты, дружище, типичный полезный образованный идиот. Термины знаешь, теорию знаешь, но выбрал стране уепище, которому сельсоветом опасно было доверить управление.
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