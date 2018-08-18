RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 4553455445554556

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:44

  kingkongovets написав:zРадио
так назови наконец причину, аналитик всратый
вот и вся цена всем твоим писулькам


Я и назвал ее, тупень необразованный - дефицит денежного предложения
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6346
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 12:46

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио
так назови наконец причину, аналитик всратый
вот и вся цена всем твоим писулькам


Я и назвал ее, тупень необразованный - дефицит денежного предложения


откуда взялся дефицит? что стало его причиной?
как это коррелирует с твоими словами полуторагодичной давности?
ну давай, рожай уже, образованный ты наш
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 05.06.16
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:01

  kingkongovets написав:
  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио
так назови наконец причину, аналитик всратый
вот и вся цена всем твоим писулькам


Я и назвал ее, тупень необразованный - дефицит денежного предложения


откуда взялся дефицит? что стало его причиной?
ну давай, рожай уже, образованный ты наш


А это что - секрет Полишинеля? Перманентный с 2017-го высокий профицит текущего счета, на который необходимо было отвечать пропорциональным увеличением денежной базы с целью стимулирования внутреннего производства и мягкого протекционизма. По факту же жесткой монетарной политикой привлекли не инвестиционный капитал, а спекулятивный, а также создали преференции импорту. Пандемия и локдаун - просто спусковой крючок, запустивший дефляционную спираль "падение спроса -> падение производства -> падение доходов -> падение спроса", а системный дисбаланс формировался годами.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6346
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!

Проверяемые цифры чего? Как цифрами описать отсутствие вменяемого предложения? Люди покупают не цифры.
Если год назад на котлету в 50к баксов и желании двухи был выбор из целого ряда комплексов со сдачей в 2020-2021 годах, то сейчас у человека с котлетой в 50к баксов выбор или уходить из среднего сегмента в дешевый, либо добавлять еще 10-20 тыс долларов до нормального комплекса.
Скажки про то что нет продаж мы все слышим, но почему-то когда реально начинаешь изучать рынок, а не теоретизировать, то внезапно оказывается что выбора то и нет. Внезапно оказывается что в хороших комплексах в норм локации либо разводят руками и говорят что ничего нет, либо предлагают котлован с реальной поставкой в 2023-2024 с таким ценником что нуегонафиг, либо просят 60-70к долларов за двуху.
  zРадио написав:Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи

У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.

P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.
Santehnik
 
Повідомлень: 431
З нами з: 17.05.12
Подякував: 7 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:13

zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 05.06.16
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:20

  kingkongovets написав:zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу


Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6346
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1074 раз.
Подякували: 2441 раз.
 
Профіль
3
5
3
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21

  kingkongovets написав:zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу

У них сейчас антикризисный период - работы мало. Зрада уже все поделал.
airmax78
 
Повідомлень: 35118
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4115 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21

  Santehnik написав:Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.


... и камлать на него могут исключительно те, кто не имеет ни бизнеса, ни нормальной хорошо оплачиваемой работы, не понимающие шо они то и будут наиболее пострадавшими в этих условиях
"нам нечего терять, кроме своих цепей" - эта тема стара как мир
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7654
З нами з: 05.06.16
Подякував: 759 раз.
Подякували: 1242 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk
Сетевая гигиена: не переходить на личности
Loft
Аватар користувача
 
Повідомлень: 553
З нами з: 29.07.17
Подякував: 88 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:24

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу


Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!

Ты, дружище, типичный полезный образованный идиот. Термины знаешь, теорию знаешь, но выбрал стране уепище, которому сельсоветом опасно было доверить управление.
airmax78
 
Повідомлень: 35118
З нами з: 25.10.12
Подякував: 869 раз.
Подякували: 4115 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 4553455445554556
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1859, 1860, 1861
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
18601 3053181
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 чер, 2020 15:47
airmax78
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 45, 46, 47
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
466 198321
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 тра, 2020 19:06
Bobua
Как выгоднее всего купить жилье? 1, 2
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 17:28
13 13998
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 тра, 2020 16:42
Insaider

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.