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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 455445554556455745584559>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:20

  kingkongovets написав:zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу


Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!
Востаннє редагувалось zРадио в Нед 28 чер, 2020 13:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21

  kingkongovets написав:zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу

У них сейчас антикризисный период - работы мало. Зрада уже все поделал.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21

  Santehnik написав:Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.


... и камлать на него могут исключительно те, кто не имеет ни бизнеса, ни нормальной хорошо оплачиваемой работы, не понимающие шо они то и будут наиболее пострадавшими в этих условиях
"нам нечего терять, кроме своих цепей" - эта тема стара как мир
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?

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Loft
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:24

  zРадио написав:
  kingkongovets написав:zРадио
то есть ты признаешь, шо причиной сворачивания экономики стали упомянутые мною выше причины - вопиющий непрофессионализм власти и возобновление коррупционных схем?
также ты признаешь, шо к этому привел выбор во власть тех, за кого ты и твои собратья по разуму агитировали и голосовали?
это все шо надо знать о подобных "аналитиках", цена всем твоим опусам - зироу, мусор
иди на работу


Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!

Ты, дружище, типичный полезный образованный идиот. Термины знаешь, теорию знаешь, но выбрал стране уепище, которому сельсоветом опасно было доверить управление.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:27

  Loft написав:Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?

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Эээээ... Машину там лучше не оставлять.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:28

  airmax78 написав:Ты, дружище, типичный полезный образованный идиот. Термины знаешь, теорию знаешь, но выбрал стране уепище, которому сельсоветом опасно было доверить управление.


Как обычно, ты нагло звездишь! Вот пруф:

Нед 24 лют, 2019 21:09
  zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!

Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.

Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!

Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.

Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!


Політичні дискусії
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:29

  zРадио написав:Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!


я не разыгрывал никаких карт, я напомнил то, за шо ты усиленно топил в предвыборный период 24/7 и предложил тебе объяснить как это коррелирует с твоим нынешним словесным поносом, который некоторые считают аналитикой
и да, я очень заангажированный человек - я гражданин Украины, живу здесь, имею тут собственность и собираюсь жить и дальше, поэтому я прекрасно понимал к чему приведет вся эта истерия с круглосуточным проклинанием коррупции и барыг
а тебе походу на это пофиг, ты кончаешь от понимания грядущего пздца и технично молчишь, шо сам приложил к этому руку, как и многие форумчане, ныне "не интересующиеся политикой"
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:31

  kingkongovets написав:я не разыгрывал никаких карт, я напомнил то, за шо ты усиленно топил в предвыборный период 24/7


А я постом выше доказал, что вы с Максом - 2 дешевых балабола!
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Loft написав:Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?

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Эээээ... Машину там лучше не оставлять.
Т.е. должна работать активная вентиляция для борьбы с этим? Просто вот не могу понять, это косяк застройщика при проектировании или просто халатность УК (не включают вентиляцию)

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