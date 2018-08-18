Додано: Нед 28 чер, 2020 13:29

zРадио написав: Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й! Зироу и мусор - это политиканство ангажированного человека, не имеющего ни мужества, ни экспертизы говорить языком экономики. Чтобы ты, да не разыграл карту выборов - быть того не может. А ведь я четко указал год начаа формирования дисбалансов - 2017-й, не 2019-й!

я не разыгрывал никаких карт, я напомнил то, за шо ты усиленно топил в предвыборный период 24/7 и предложил тебе объяснить как это коррелирует с твоим нынешним словесным поносом, который некоторые считают аналитикойи да, я очень заангажированный человек - я гражданин Украины, живу здесь, имею тут собственность и собираюсь жить и дальше, поэтому я прекрасно понимал к чему приведет вся эта истерия с круглосуточным проклинанием коррупции и барыга тебе походу на это пофиг, ты кончаешь от понимания грядущего пздца и технично молчишь, шо сам приложил к этому руку, как и многие форумчане, ныне "не интересующиеся политикой"