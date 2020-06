Додано: Нед 28 чер, 2020 13:21

Santehnik написав: Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.

... и камлать на него могут исключительно те, кто не имеет ни бизнеса, ни нормальной хорошо оплачиваемой работы, не понимающие шо они то и будут наиболее пострадавшими в этих условиях

"нам нечего терять, кроме своих цепей" - эта тема стара как мир ... и камлать на него могут исключительно те, кто не имеет ни бизнеса, ни нормальной хорошо оплачиваемой работы, не понимающие шо они то и будут наиболее пострадавшими в этих условиях"нам нечего терять, кроме своих цепей" - эта тема стара как мир

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.