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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 45554556455745584559>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.4 5 116
зростуть більш як на 10%
3%
4
зростуть, але не більше 10%
2%
2
приблизно не зміняться
15%
17
знизяться в межах 10%
33%
38
знизяться на 10-25%
28%
33
знизяться на 25%-50%
14%
16
знизяться більше, ніж на 50%
5%
6
Всього голосів : 116
Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:35

  zРадио написав:Он не туп.


та канешна не туп, а уня нам еще рассказывал какой он гениальный бизнесмен, создавший медиа-империю с миллионным оборотом
ага ага
не катит, мы помним все

Зображення
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:37

  Loft написав:
airmax78 написав:
  Loft написав:Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?

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Эээээ... Машину там лучше не оставлять.
Т.е. должна работать активная вентиляция для борьбы с этим? Просто вот не могу понять, это косяк застройщика при проектировании или просто халатность УК (не включают вентиляцию)

Отправлено с моего Mi A2 Lite через Tapatalk

Мне кажется это проблема с гидроизоляцией. И вентиляция ее не решит. Но сейчас придут наши специалисты по строительству и вынесут приговор.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:38

  zРадио написав:А я постом выше доказал, что вы с Максом - 2 дешевых балабола!


ты действительно считаешь, шо зарабатываешь больше нас с максом? :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:40

  zРадио написав:
  airmax78 написав:Ты, дружище, типичный полезный образованный идиот. Термины знаешь, теорию знаешь, но выбрал стране уепище, которому сельсоветом опасно было доверить управление.


Как обычно, ты нагло звездишь! Вот пруф:

Нед 24 лют, 2019 21:09
  zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!

Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.

Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!

Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.

Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!


Політичні дискусії

Но ты же не мог не понимать, что будет либо Порох, либо это недоразумение. И тем не менее завзято топил против Пороха.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:49

  zРадио написав:А это что - секрет Полишинеля? Перманентный с 2017-го высокий профицит текущего счета,

Ага, рецессия в Европе 2019 года в качестве доказательства падения экономики Украины не прокатила, так ты начал с 2017 года :)

zRadio, причина нынешнего трындеца - это некомпетентный КабМин и нынешняя Верховна Рада, в которой то проституток вызывают, то рабочих баб обсуждают

Но лично тебе мешает независимый НБУ, на который ты вешаешь все просчёты КабМина
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

чего вы скиглите? ведь всё заибца.... в Одессу очередь на заезд с мая 2008 года не стояла....
я знал что ПроПер конченный, но чего ты Максик стенаешь? Или э то национальная черта прорывается всегда жаловаться и прибедняться?
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:51

  Loft написав:
airmax78 написав:
  Loft написав:Подскажите знающие люди - сейчас влажность в паркинге 85% - это нормально или в его инженерии "что то пошло не так" ?

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Эээээ... Машину там лучше не оставлять.
Т.е. должна работать активная вентиляция для борьбы с этим? Просто вот не могу понять, это косяк застройщика при проектировании или просто халатность УК (не включают вентиляцию)

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100% проблемы с вентиляцией если не течет с потолка, если течет то проблема комплексная
летом еще еще так сяк а зимой с такой влажностью ппц новому авто за пару сезонов
Востаннє редагувалось Прохожий в Нед 28 чер, 2020 13:53, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Santehnik написав:
  zРадио написав:Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!

Проверяемые цифры чего? Как цифрами описать отсутствие вменяемого предложения? Люди покупают не цифры.
Если год назад на котлету в 50к баксов и желании двухи был выбор из целого ряда комплексов со сдачей в 2020-2021 годах, то сейчас у человека с котлетой в 50к баксов выбор или уходить из среднего сегмента в дешевый, либо добавлять еще 10-20 тыс долларов до нормального комплекса.
Скажки про то что нет продаж мы все слышим, но почему-то когда реально начинаешь изучать рынок, а не теоретизировать, то внезапно оказывается что выбора то и нет. Внезапно оказывается что в хороших комплексах в норм локации либо разводят руками и говорят что ничего нет, либо предлагают котлован с реальной поставкой в 2023-2024 с таким ценником что нуегонафиг, либо просят 60-70к долларов за двуху.
  zРадио написав:Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи

У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось.
Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники.
Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают.
Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.

P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.
100%

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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:53

о, еще один "аналитик" прорезался с бодуна - наплыв вильнолюдей в говнокурорт адэса в условиях мировой пандемии считает признаком нормального состоянии экономики :mrgreen:
давайте побольше ада, "аналитики" :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 28 чер, 2020 13:54

  airmax78 написав:Но ты же не мог не понимать, что будет либо Порох, либо это недоразумение. И тем не менее завзято топил против Пороха.


Я не топил против Пороха - я просто не молчал в ответ на объективные злоупотребления и непрофессионализм его команды и него самого. А сейчас - не молчу в отношении новой власти
zРадио
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