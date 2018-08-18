Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Ты, дружище, типичный полезный образованный идиот. Термины знаешь, теорию знаешь, но выбрал стране уепище, которому сельсоветом опасно было доверить управление.
Как обычно, ты нагло звездишь! Вот пруф:
Нед 24 лют, 2019 21:09
zРадио написав:Он не туп. Просто не по Сеньке шапка!
Давайте выставим его на боксерский поединок с Усиком, или посадим за шахматный стол с Каспаровым. Он может, конечно, засмешить и одного и другого, но даже в таком случае будет засчитано техническое поражение.
Здесь то же самое, только ответственность за всю страну, а не одного себя!
Хочет в политику - пусть начнет с депутата городского совета родного ему Кривого Рога. И с получением опыта движется дальше.
Повторюсь - нельзя (неправильно) пройти путь от пародиста Президента до Президента за одни выборы!
чего вы скиглите? ведь всё заибца.... в Одессу очередь на заезд с мая 2008 года не стояла.... я знал что ПроПер конченный, но чего ты Максик стенаешь? Или э то национальная черта прорывается всегда жаловаться и прибедняться?
zРадио написав:Переведите, пож-ста, эти бла-бла в проверяемые цифры. Потому что падение продаж на 50-90%, о котором сообщают сами застройщики, невозможно в условиях дефицита предложения!
Проверяемые цифры чего? Как цифрами описать отсутствие вменяемого предложения? Люди покупают не цифры. Если год назад на котлету в 50к баксов и желании двухи был выбор из целого ряда комплексов со сдачей в 2020-2021 годах, то сейчас у человека с котлетой в 50к баксов выбор или уходить из среднего сегмента в дешевый, либо добавлять еще 10-20 тыс долларов до нормального комплекса. Скажки про то что нет продаж мы все слышим, но почему-то когда реально начинаешь изучать рынок, а не теоретизировать, то внезапно оказывается что выбора то и нет. Внезапно оказывается что в хороших комплексах в норм локации либо разводят руками и говорят что ничего нет, либо предлагают котлован с реальной поставкой в 2023-2024 с таким ценником что нуегонафиг, либо просят 60-70к долларов за двуху.
zРадио написав:Вероятно, вы путаете высокие цены (которые надулись на фазе роста спроса и которым суждено сдуться на фазе его падения) с отсутствием предложения. Это очень разные вещи
У нас сейчас и отсутствие предложения и высокие цены на то что осталось. Отсутствие предложения из-за того что в прошлом году спрос очень сильно превысил предложение и люди выгребли абсолютно всё что плохо лежало. На это была соответствующая реакция от застройщиков, которые подкрутили ценники. Ну не может рынок не отреагировать на то что у Укрбуда все стройки стоят. Не может рынок не отреагировать на то что Аркада стоит. Не может рынок не отреагировать на то что у Киевгорстроя объекты запущенные в 2019 году практически не строятся и там будут сорваны сроки от плановых на 2-3 года в лучшем случае. Не может рынок не отреагировать на то что Интергалбуд наклепал комплексов без документов, а теперь не может распетлять что бы их сдать. У этих застройщиков было огромное количество клиентов, которые теперь вынуждены искать альтернативы. А альтернативы тоже не дурные и все понимают. Единственный реальный шанс что цены упадут - если завалят экономику и будет очередной кратный девал.
P.S В Бишкеке народ еще более нищий чем в Украине, это почему-то не мешает там строить и продавать квартиры по тыще долларов за квадрат.