Додано: Нед 28 чер, 2020 13:56

zРадио написав: Я не топил против Пороха Я не топил против Пороха

ты элементарный лжец

на этом все ты элементарный лжецна этом все

Востаннє редагувалось kingkongovets в Нед 28 чер, 2020 13:57, всього редагувалось 1 раз.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.